“Daft Punk” ha anunciado que se separa tras 28 años. El dúo francés de música electrónica ha sido artífice de éxitos globales como “One More Time” o “Harder, Better, Faster, Stronger”. La pareja de enmascarados lo ha anunciado a través de un vídeo de casi ocho minutos titulado “Epilogue” (Epílogo), que constituye un extracto de su película “Electroma” y muestra a los dos miembros del dúo, uno de los cuales activa una bomba de autodestrucción adosada a la espalda del otro, que explota al cabo de un minuto. Daft Punk, responsable también de títulos como “Around the world” o “Da funk”, estaba compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, pero en sus apariciones públicas escondían sus rostros bajo futuristas cascos de robots.