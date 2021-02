Dinamarca intentará conseguir la primera gran victoria de la vacuna contra el Covid-19 en Europa. Las miradas de muchos expertos se dirigen a este país, que ha pisado el acelerador más que nadie en la vacunación. Los daneses, que se preparan para un desconfinamiento gradual tras haber superado la tercera ola, ya empiezan a temer repuntes a causa de la variante británica del virus, que se ha convertido en dominante. Es una carrera contra el reloj y, aun así, las autoridades sanitarias danesas admiten que a mediados de abril la tasa de hospitalización puede ser el triple que la actual.

El gobierno danés ha anunciado que inicia en marzo una desescalada que supone un “riesgo calculado” para reactivar la economía tratando de contener los contagios. Esto ocurre justo cuando la variante británica representa casi el 60% de los contagios. Los daneses son conscientes del alto riesgo de rebrote (de hecho, ya ha habido una leve tendencia ascendente de los contagios en los últimos días), pero a cambio han planificado un calendario de vacunaciones que podría suponer la inmunización de toda la población del país a finales de junio.

Dinamarca ha anunciado que el próximo mes permitirá la apertura de las tiendas pequeñas y medianas (menos de 5.000 metros cuadrados) y algunas escuelas. El país danés tomó una decisión drástica para frenar la tercera ola clausurando desde el 9 de diciembre escuelas hasta quinto grado, bares, restaurantes y actividades culturales. Los institutos y universidades impartieron enseñanza a distancia. Esta medida se prorrogó después de las navidades ante la creciente expansión de la variante británica.

Las severas restricciones danesas han motivado protestas callejeras, capitaneadas por el grupo autodenominado “Men in black” (Hombres de negro), que se han reactivado tras el anuncio del Gobierno de que facilitará un “pasaporte digital” de vacunación. Aún no se ha establecido qué permitirá o no ese pasaporte, algo que el Ejecutivo danés afirma que se discutirá más adelante. Ahora, Dinamarca reabre sus escuelas con la obligación de que los alumnos se sometan a test de covid dos veces por semana.

Además, el Parlamento danés aprobó hoy una nueva ley epidémica que permite aislamientos y hospitalizaciones forzosas tras varios meses de controversia y que sustituye a la legislación temporal adoptada hace un año por el inicio de la pandemia de coronavirus.

La nueva ley fue aprobada por 81 votos a favor y 15 en contra y contó con el apoyo de ocho de los diez grupos parlamentarios de la Cámara danesa, con excepción de los dos partidos más a la derecha del arco parlamentario.