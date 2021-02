As Quintas relanza su arte para toda Asturias

“Estamos contentísimos con el programa”, resume el portavoz de la asociación, Pepe Fernández, quien pone el acento en que seguirán la senda iniciada el año pasado de complementar al máximo cada exposición con actividades paralelas como conferencias, visitas guiadas o talleres. “Queremos programar actividades variadas y dirigidas a diferentes públicos, como, por ejemplo, el infantil para el que diseñaremos talleres artísticos”, añade.

El buen hacer de As Quintas, capitaneada por el escultor franquino Herminio, trasciende ya las fronteras asturianas y, por eso, para el colectivo no es complejo atraer a artistas de reconocido prestigio. “Nos resulta fácil conseguir exposiciones porque esta experiencia cada vez se conoce más y la verdad es que está muy bien valorada en el mundo del arte”, apunta Fernández. Prueba de ello es el nivel y el éxito de exposiciones como la de Chirino (1925-2019), que siempre estuvo ligado al Occidente, pero nunca había expuesto en la zona, o la del prestigioso artista asturiano Pelayo Ortega, en 2019.

El artista plástico cántabro Juan Manuel Puente presentará el 8 de mayo su exposición “El peso de la materia”, conformada por treinta y cinco obras. Más allá de sus creaciones, la visita de Puente es especialmente simbólica ya que fue el fundador de la sala La Robayera, una iniciativa en la que se inspiró el proyecto de As Quintas. En este sentido, está previsto que la actual directora de la sala cántabra ofrezca una conferencia en La Caridad.

El 19 de julio tocará el turno del leonés afincado en Asturias Antonio Gil Morán, que traerá a La Caridad su última serie de pinturas, realizadas en su mayoría durante la pandemia. Su trabajo lucirá en La Caridad hasta el 25 de julio y, el 7 de agosto, As Quintas estrenará una selección de la obra de Amador Rodríguez, escultor natural de Ceuta pero con raíces en Cangas del Narcea. El artista, que falleció en 2001, a los 75 años, está considerado una figura “muy relevante en la escultura española del siglo XX”, como subrayan desde As Quintas. Esta muestra es posible gracias a la cesión de obras por parte del Museo de Bellas Artes de Asturias, que colabora con As Quintas desde hace años, y del Museo Evaristo Valle, de Gijón.

La cuarta exposición de este año correrá a cargo del quirosano Adolfo Manzano, que mostrará su trabajo “a medio camino entre la escultura y la instalación”. Su propuesta para la capital franquina lleva por título “Evoluciones y requexos” y es, indican desde As Quintas, “una expresión de la diversidad en el uso de materiales y formas, así como del simbolismo que nos trata de devolver al origen natural y cultural de nuestros paisajes”.

Amigas y Amigos de As Quintas quiere cerrar el programa dedicando noviembre a la igualdad de género, bajo el título “La fortaleza del arte”. Aunque la actividad está por cerrar, avanzan que habrá una exposición colectiva de cuatro mujeres.