La pintora ovetense Marga Sancho expone desde hoy en el Museo Barjola de Gijón su serie “Bruma en tránsito”, en la que recorre los efectos y sensaciones de la pandemia a través de 17 cuadros. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos de 12.00 a 14.00 horas. “La obra es rotunda, de las que impactan”, avisa Marga Sancho sobre su muestra, que transmite la angustia, tristeza y desesperación de la incomunicación humana durante el confinamiento. “Cuando pude bajar al taller a pintar, estaba muy impactada, no me lo quitaba de la cabeza”, explica. Esa percepción de incertidumbre y misterio, de no poder ver mucho más allá, la plasmó en su taller en los primeros días que se permitió salir a la calle.