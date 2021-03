Isabel Jiménez es una de nuestras celebrities más concienciadas con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Por eso, dos meses después de convertirse en mamá por segunda vez, la presentadora de Informativos Tele 5 ha elegido la entrega de los premios "Climate Leaders Awards" para su reaparición pública. Nombrada como embajadora de la Fundación Al Gore en nuestro país, y con su sonrisa y su simpatía habituales, nos ha contado cómo lleva la bimaternidad, cómo se porta el pequeño Dani y, además, qué tal se encuentra su íntima amiga Sara Carbonero después de su ingreso hospitalario.

- CHANCE: Premios del clima, mayor defensora del clima.

- ISABEL: Muy contenta porque es la fundación AL GORE que es de referencia a nivel mundial, te reconozcan, te nombren embajadora, te van a pedir que te impliques y para mí es un honor que la fundación haya pensado en mí.

- CH: Embajadora y aquí estás.

- ISABEL: Encantada, es lo primero que hago, pero había que estar aquí para apoyar y lanzar este mensaje entre todos.

- CH: Poco a poco y con precaución se ve la luz.

- ISABEL: Yo soy, como me dice David, eres la parte optimista para presentar el informativo, yo me agarro a cualquier cosa. El lunes que vuelvo a la tele me daré un baño de realidad.

- CH: Como están los niños.

- ISABEL: Los niños bien, el pequeño es buenísimo y duerme mucho y el otro pues momento celos, momento... estamos entretenidos con el mayor. Ahora realmente es eso que dicen con dos verás, doy fe.

- CH: Te apetece volver.

- ISABEL: Si, soy una persona muy activa, tengo un horario que me permite, Hugo llega de la guarde a la misma hora que yo, lo recojo yo. Por la mañana realmente ahora mismo Dani come, duerme y poco más. Me apetece ya volver un poco a mi rutina.

- CH: Te preguntamos por tu amiga Sara, os hemos visto celebrando muchas cosas.

- ISABEL: Al final nosotros cada ocasión que nos juntamos es para celebrar la vida. Lo que nos ha demostrado a todos la pandemia es que uno no sabe por dónde te va a venir, la vida te cambia de un día para otro, si hay una gran enseñanza en esto es que hay que vivir el día.

- CH: Nos asustamos mucho por su último ingreso.

- ISABEL: Yo que os voy a decir, os adelantéis demasiado con titulares que no son. El susto os los llevasteis vosotros.

- CH: ¿No ha habido recaída?

- ISABEL: Eso se desmintió en su momento, por supuesto que no.

- CH: ¿Tú la ves fuerte?

- ISABEL: Pero es que ya la veis. Como no ha habido recaída... ella está igual que siempre. Vosotros la estáis viendo, nos visteis el lunes comiendo, ella está en su radio, con sus cosas... de verdad que está como la veis.