Atravesando uno de los momentos más dulces de su vida, Paula Echevarría afronta radiante la recta final de su segundo embarazo. Será en abril cuando nazca su primer hijo con Miguel Torres, un niño al que llamarán Miguel y al que la actriz espera impaciente mientras continúa inmersa en una rutina que combina trabajo, deporte, cuidados personales y mucho mucho amor. De lo más sonriente, la asturiana afirma que se encuentra "muy bien" y lleva el embarazo "genial".

"En shock" por el fallecimiento de Álex Casademunt - con el que tuvo mucha relación cuando era pareja de David Bustamante - como confesó la asturiana nada más enterarse de la noticia, Paula confiesa que ha sido una pérdida "muy grande la verdad" aunque, muy discreta, prefiere no hacer más declaraciones al respecto.

Al margen de esta fatal pérdida, hace unos días el exasesor y mano derecha de David Bustamante, Francisco Manjón, concedía una entrevista al programa "Sálvame" hablando del matrimonio del triunfito y Paula, asegurando que cuando conociésemos toda la verdad se iban a "juntar el cielo y la tierra" y desvelando, entre otras cosas, que la pareja habría firmado capitulaciones matrimoniales en 2013, cuando su relación estaría ya rota.

Guardando un tenso silencio, Paula prefiere no pronunciarse sobre las declaraciones de Manjón y no confirma ni desmiente las informaciones que éste ha desvelado sobre su matrimonio con Bustamante. Ante nuestra insistencia, y visiblemente molesta, la asturiana ha asegurado que "no tengo nada que decir". "Os voy a decir exactamente lo mismo que antes: nada. En serio. Os lo agradezco en el alma pero nada", ha zanjado el tema, dejando claro que no piensa hablar de su relación con el padre de su hija Daniella, con el que rompió su relación en el año 2017 después de más de una década de amor.