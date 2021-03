Ana Lena Rivera: “La mejor forma de blanquear dinero es pagar impuestos”

Ana Lena Rivera (Oviedo, 1972) acaba de publicar su nueva novela, “Los muertos no saben nadar”, que mañana llegará a las librerías. Tras “Lo que callan los muertos”, premio “Torrente Ballester”, y “Un asesino en tu sombra”, la investigadora Gracia San Sebastián es contratada por primera vez por la Policía. Oviedo y Gijón son los escenarios en los que se desarrolla la acción. En cuanto las restricciones sanitarias lo permitan, “tal vez en verano”, la ovetense afincada en Madrid quiere presentar la obra en su ciudad.

–Los muertos flotan pero no nadan.

–Primero se hunden y luego flotan.

–Y acaban en la playa, en este caso en la de San Lorenzo.

–En la playa de San Lorenzo, en un hueco del Muro, aparece un brazo. En otra playa cercana aparece un trozo de pierna y el resto del cadáver lo encuentran vestido y seco en un barco. Es solo el primer capítulo de la novela, no le destripo nada.

–Sus personajes salen de Oviedo, escenario de sus otras novelas, para irse a Gijón.

–Me apetecía mucho escribir una historia que tuviera que ver con el mar y quería hacerlo en Gijón, pero Gracia San Sebastián y el comisario Millares siguen trabajando en Oviedo.

–¿El confinamiento le hizo buscar la libertad del mar?

–Cuando escribo historias necesito que me digan algo, que me emocionen, tanto los personajes como los escenarios. En Gijón he pasado muchísimos veranos. Teníamos una casa allí y cuando nos daban las vacaciones en el colegio nos íbamos para allá con mi madre. y estábamos tres meses. Tengo una conexión especial con Gijón. La idea de utilizar la ciudad como escenario es anterior al confinamiento pero sí que puede ser que la imagen del mar me inspirase cuando estaba confinada y escribiendo la novela. Te imaginas el mar y te da sensación de libertad.

–Es decir, escribió la novela en el confinamiento.

–Siempre empiezo a escribir una novela cuando la anterior sale al mercado. “Un asesino en tu sombra” se publicó el 10 de marzo de 2020, justo cuatro días antes del confinamiento. A finales de febrero ya había empezado “Los muertos no saben nadar”.

–Estar encerrado en casa es algo habitual en el trabajo de un escritor.

–Escribo sola en casa, pero eso no es lo mismo que no poder salir. En el confinamiento, además, estaban los niños y la situación exterior era angustiosa, la gente se estaba muriendo. El encierro se hizo duro. Lo peor fue ver al chiquitín, a mi hijo de 3 años, que un día se plantó en la puerta de casa y me pidió por favor que le dejase salir. Se me partía el corazón. En lo que respecta al trabajo, hay gente que dice que le costaba concentrarse, a mí en eso no me afecto. Al final eres adulto y te acostumbras, además yo no soy muy callejera ni muy fiestera. Aun así, fue muy duro porque los niños necesitan aire. Desde la ventana de casa veíamos el parque pero no podíamos ir.

–Volviendo a la novela, es la primera vez que a su investigadora, Gracia San Sebastián, la contrata la Policía.

–Es colaboradora externa de la Policía para investigar una estafa piramidal de blanqueo de capitales.

–Usted estudió Derecho y Administración de Empresas, trabajó veinte años en una multinacional.

–Y me apetecía idear un sistema de blanqueo de capitales. No sé si funcionaría en la realidad, pero en el papel sí funciona.

–¿En qué consiste?

–Se trata de una empresa de inversión inmobiliaria internacional. Desde que los bancos te cobran por tener tu dinero en vez de darte algo han aparecido este tipo de empresas, absolutamente legales, con las que se puede invertir en mercados inmobiliarios emergentes como Angola, Moldavia o Rumanía. El sector da una cierta confianza, pero son inversiones de altísimo riesgo.

–¿Y dónde está el fraude?

–En la ficción. La empresa de la novela es una tapadera para negocios turbios. Me interesaba mucho el tema del blanqueo de dinero, de la mejor forma de no pagar impuestos. Había tenido varias conversaciones sobre ello y la gente se sorprendía cuando les explicaba que la mejor forma de blanquear dinero es pagar impuestos. Las mafias cada vez buscan nuevas formas de blanquear. Y la mejor para hacerlo legal es pagar por ello y para eso necesitas un negocio legal, ese negocio es lo que me invento en la novela.

–En la novela hay mucha corrupción.

–El blanqueo de dinero es posible porque hay corrupción financiera y esta tiene un halo de respetabilidad. Un delito económico parece que es menos delito pero es un brazo más de las mafias que trafican con drogas, armas y personas.

–¿Qué más ingredientes tiene la historia?

–La maternidad, la pérdida de confianza de una pareja. Cosas del día a día.