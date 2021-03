Eloy Velázquez lleva a la capilla del Museo Barjola “Paraíso panóptico”

Una exposición de simbología, para que el espectador se sienta impactado y reflexione sobre la naturaleza humana, a través de todas las tecnologías que rodean la vida cotidiana. El artista Eloy Velázquez expone desde este v iernes en la capilla del Museo Barjola de Gijón “Paraíso panóptico”, un trabajo que ha construido en los últimos tres años. “Es un paraíso vigilado”, señala.

“Se trata de aprovechar los espacios desacralizados de la capilla para convertirlo en un espacio para reflexionar hacia donde nos llevan las nuevas tecnologías, porque por un lado nos brindan muchas cosas buenas, pero por otro ponen a prueba nuestro espíritu crítico” , comenta Velázquez.

El artista invita, con su propuesta, a reflexionar acerca del control excesivo de las nuevas tecnologías. “Hay cosas que están peligro. Aunque parece que nos lleva a una utopía maravillosa, también nos puede situar en una dictadura de una manera insconsciente”, cuenta antes de ofrecer otra reflexión: “La transformación que nos propone las nuevas tecnologías no presenta limite, como artista me preocupa, no sé hasta donde llegaremos con este progreso”, subraya.

La instalación del artista cántabro, que se podrá disfrutar desde este viernes en el Museo Barjola, se compone de varias obras: “Puerta del no lugar”, un autorrelieve y vaciado de mareda; “Transeúntes del vacío”, con madera, talla y policromía; “Mercancía humana”, grafitos sobre papel y cajas de metacrilato; y “Troyano”, que se trata de “un vídeo en bucle, proyectado sobre una escultura de madera, y de fondo un discurso intilegible, en una alusión al consumo tonto e inconsciente en el que estamos metidos”, matiza Velázquez.