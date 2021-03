Nuevo varapalo para José Ortega Cano. Y es que según publica la revista Diez minutos, el maestro estaba muy ilusionado por la próxima puesta en libertad de su hijo José Fernando, que después de cuatro años ingresado en un hospital psiquiátrico a las afueras de Madrid, volverá por fin a casa en abril. Un ansiado momento para la familia Ortega ya que, según la publicación, el joven tiene un juicio pendiente en Jerez por unos hechos sucedidos en el año 2017, cuando quebrantó la orden de alejamiento de Michu, su pareja y madre de su hija Rocío. Este juicio se celebrará también en abril y, de ser codenado, el hijo de Rocío Jurado deberá seguir interno en el centro.

El extorero, muy cauto, prefiere mantener la discreción y no pronunciarse sobre esta información relacionada con su hijo, asegurando que "por el momento no hay nada previsto".

- CHANCE: Maestro, buenos días. ¡Qué bien le vemos! ¿Cómo se encuentra?

- JOSÉ ORTEGA CANO: Muy bien.

- CH: Simplemente una pregunta, se ha publicado que esperabais la salida de José Fernando y parece que se va a retrasar un poquito, que no va a poder ser ahora cuando esperaban.

- ORTEGA CANO: Hombre, pues no le puedo decir. No le puedo decir porque no sé nada y no hay nada previsto de momento.

- CH: ¿Él cómo se encuentra? Dicen que el próximo 19 de abril que habrá un juicio, ¿ha podido hablar con él? ¿Cómo se encuentra?

- ORTEGA CANO: Él está bien, muy bien.

- CH: Imagino que deseando volver a estar en casa con vosotros, ¿verdad?

- ORTEGA CANO: Claro.

- CH: El juicio al parecer era por la orden que se saltó de Michu.

- ORTEGA CANO: No le puedo decir.