“Lo más duro del confinamiento fue entrar en los hospitales y ver el drama que se estaba viviendo”. El fotógrafo Jesús Miguel Muel de Dios, colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA en la sección “Muelología”, lo dijo ayer durante la presentación en el Club Prensa Asturiana Digital de “Sinécdoque”, su primer libro, en el que fotografía la dureza del confinamiento a través de 366 asturianos retratados que fueron esenciales para mantener la región a flote.

“El niño ha sido libro y tanto él como su madre se encuentran en perfecto estado”, señaló Muel de Dios en un alarde de buen humor, precisamente en tiempos que invitan a lo contrario. A su lado estuvo su gran amigo Manu Brabo, fotoperiodista asturiano fajado en conflictos armados por todo el mundo, premio “Pulitzer” en 2013. Fue él quien le animó a salir para fotografiar lo que estaba ocurriendo en aquellos días vividos hace justo un año, en los que el mundo tal y como se conocía hasta entonces se paró.

“Manu me dio el empujón que necesitaba para salir a la calle a hacer fotos con él, que las hacía para el ‘Wall Street Journal’. Al principio vivimos mucho desconcierto, llegaba a casa y casi me arrancaba la piel en la ducha por miedo a contagiar a mi chica”, indicó Muel de Dios. El título del libro tampoco es casual. Una sinécdoque es una figura retórica consistente en aludir al todo mencionando solo una parte. Muel de Dios realiza una sinécdoque visual, retrata a una parte de la sociedad asturiana, los trabajadores “esenciales” de aquellos primeros días del confinamiento. Todos los retratados aparecen doblemente: en su ámbito laboral y luego en el estudio de Muel, en un primer plano con fondo negro. “Pienso que he conseguido dar una visión muy transversal de lo que estaba pasando”, contó el autor, que también atravesó una situación personal complicada en el confinamiento, ya que su madre vive en una residencia y se encontraba aislada. Su retrato, de hecho, abre la serie.

“El libro nos hace ver lo que en aquel momento no vimos. Y creo que es importante dejar constancia de que, en realidad, en aquellos días todos fuimos esenciales”, recalcó este creador gijonés.

En el coloquio, Manu Bravo relató que durante aquellos meses todos sus encargos por el mundo se cayeron y por primera vez en mucho tiempo no tuvo que irse lejos a dejar constancia de la tragedia. “Pensé que si esto hubiera pasado en Senegal también me habría ido allí”, indicó. Brabo se mostró critico con las restricciones de acceso al corazón de la noticia, hospitales y residencias geriátricas, principalmente. “Era necesario poner cara a una pandemia que solo eran números. Los mismos que me premiaron por fotos de niños muertos en Siria no me dejaban entrar a reflejar el dolor que se vivía a la vuelta de la esquina”, recalcó. “La sociedad se ha tambaleado porque vivimos aislados de cualquier muestra de dolor”, añadió Bravo.

Miki López, jefe de Fotografía de LA NUEVA ESPAÑA, que participó en el encuentro digital, también dejó constancia de las trabas que dificultaron el trabajo diario. “Cruzar puertas era misión imposible; se acentuó la soledad”. López subrayó que el trabajo de Muel de Dios en pandemia “es un libro emocionante. Muel de Dios es un gran retratista y ahora también se ha convertido en un magnífico fotoperiodista”, algo que refrendó Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, autor de los textos del volumen, y que también se sumó a la presentación.