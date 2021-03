La programación teatral avilesina, que suma la que propone el teatro Palacio Valdés y la que sale del Centro Niemeyer, recoge las heridas culturales generadas por los cierres perimetrales decretados en el concejo avilesino este pasado otoño y este comienzo de año. En noviembre se detuvo la vida cultural y económica del municipio y hace unos pocos días comenzó a tomar aire.

Entre una cosa y otra, la lista de agravios ha sido larga (más de una veintena de cambios por causas de fuerza tan mayor como la pandemia). Carlos Cuadros, director general del Niemeyer, lo explicó ayer en una comparencia telemática con estas palabras: “Esta programación demuestra un compromiso con la actividad teatral, con la cultura...” Y es que las dos instituciones –que trabajan de manera coordinada desde 2013, pese a formar parte de dos distintas administraciones públicas– han recogido para esta primavera buena parte de lo que había quedado perdido durante el carrusel de aperturas y cierres de los espacios escénicos de los últimos meses. Y, pese a esta labor de compilación del calendario, está previsto que vuelvan los estrenos nacionales a Avilés (David Serrano y Cris Puertas por un lado) y espectáculos de relumbrón por el otro (“Principiantes”, Raymond Carver según Andrés Lima y con Javier Gutiérrez).

La primera función de la temporada es también la primera producción de la compañía avilesina “Teatro a las Puertas”: “Aullido”, una dirección de Cris Puertas y el pianista de jazz Jacobo de Miguel. Los dos juntos para poner en escena un montaje “beat” a cuenta de un poema de Allen Gingsberg.

David Serrano, el director de “Días de fútbol” o de la versión en castellano del musical “Billy Elliott”, es un fijo del teatro Palacio Valdés desde que trajo a Avilés a Clara Lago con “La venus de las pieles” (2014). En esta ocasión viene con “El hombre almohada”, una tragedia de Martin McDonagh que estrenó hace quince años David Tennant en el Royal Theatre de Londres y que hará lo propio, en Avilés, Belén Cuesta previamente a la toma de la cartelera de Madrid a partir de los teatros del Canal.

De raíces asturianas es “Querella de Lope y las mujeres”, con Ernesto Arias como protagonista principal. Arias se formó como intérprete en Lugones, en Siero, antes de tomar el teatro de la Abadía y colaborar mano a mano con el reputado y académico José Luis Gómez. Esta función una de las últimas víctimas cobradas por la ampliación del nivel 4 Plus (sin terrazas, sin actividades culturales). “Estos cierres han motivado que tuviéramos que reprogramar muchas de las obras que teníamos”, señaló la concejala de Cultura de Avilés, que es Yolanda Alonso.

De abril a junio están previstas once representaciones de teatro de todo calibre y un concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (13 de mayo, en el auditorio de la Casa de Cultura). Todos estos montajes se presentan en cuatro ciclos distintos: Escena Avilés, Off Niemeyer Hecho en Asturias y Música en Escena. Se da la circunstancia de que las funciones mayores –previstas para el auditorio del complejo cultural– compartirán escenario con el ciclo alternativo. En el Palacio Valdés –de poco más de setecientas butacas disponibles en períodos sin pandemia– se venden 357 localidades. En el Niemeyer –de alrededor de un millar en los días grandes– han quedado a disposición de los espectadores 273.

La programación de esta primavera, por todas estas circunstancias, ha quedado tan heterogénea como para que personas reales como el atleta Yago Lamela o el político y banquero Rodrigo Rato hayan inspirado sendas producciones teatrales. Julio Béjar es el autor de “8,56. Inspirada en un salto de Yago Lamela” que, aunque no se ha estrenado de manera oficial, sí se ha visto en el circuito off de Madrid. Y no se ha estrenado oficialmente porque Béjar considera que tenía que empezar a contar “en la misma ciudad en que nació Lamela”. Esto combina con clásicos reconstituidos como “Abre el ojo” , de la compañía asturiana A66, a partir de un texto del clásico Francisco Rojas Zorrilla. O “Nise. La tragedia de Inés de Castro” , una producción de “Nao d’Amores” centrada en la reina que reinó después de morir, una tragedia renacentista.

También va a haber estrenos postergados: “Dribbling”, que tenía que haberse visto por primera vez en Avilés, llega en plena gira. “Las cosas que sé que son verdad” es una comedia sufrió las consecuencias del gran confinamiento, el de hace un año. Es una obra que parece que hicieron para Verónica Forqué. Resulta que “Españolas, Franco ha muerto”, su último trabajo como directora, se salvó por los pelos de quedar postergado por el virus.