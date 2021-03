“Estar triste es cansado y poco provechoso, aunque sea difícil de controlar”

El músico y compositor David Feito Rodríguez (Oviedo, 1979) es el guitarrista y segunda voz de “El Sueño de Morfeo”, el trío asturiano que en nueve años de carrera logró un éxito vertiginoso y representó a España en Eurovisión en 2013. En 2015, sacó en solitario “En el otro lado” y es autor de “Sound of my hope”, banda sonora de la película “Kamikaze” (Álex Pina, 2014).

–Estoy muy bien, a pesar de esta época convulsa para todos. Agradezco a mis padres, Mariano y Pilar, el optimismo que me han trasladado siempre. Han hecho de mí un optimista. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años y mi padre sacó adelante tres hijos solo: es mi héroe. Mi madre es mi carácter.

–¿A qué se dedicaban?

–Él trabajaba en nóminas en el Ministerio de Educación y Ciencia y vendía seguros. Se dio al 200 por ciento a sus hijos y lo consiguió con éxito sobresaliente. Ella era maestra de educación especial, psicóloga, y su influencia en mí es la empatía que he desarrollado gracias a mi profesión y manera de ser.

–¿Tiene recuerdos de ella?

–Muchos y buenos. Cuando era fiesta en Siero, como yo estudiaba en Meres, me llevaba a sus clases de las Escuelas Blancas de Oviedo y la veía en acción. Perderla fue un dolor muy fuerte, pero era más niño y lo acusé menos o de otra manera que mis hermanos Ignacio, diez años mayor, que falleció hace unos días, y Patricia, que me saca siete.

–Con esa diferencia de edad, ¿pasó mucho tiempo solo?

–Mi hermano fue delantero en el Vetusta y siempre fue mi ídolo. Soy muy futbolero, pero él era el bueno y yo el que corría. Juego pachangas de cuatro. Mi hermana fue casi una segunda madre y mi primer sobrino es el niño mimado.

–¿Cómo llegó a ser músico?

–Mi padre toca la guitarra y daba clases, y por parte de mi madre también había músicos. Mi hermana toca y mi hermano cantaba. A los 7 años me aficioné a aporrear una guitarrina española que me había hecho mi abuelo materno, muy manitas, y fue mi hobby. A mis 19 años, haciendo Económicas y yendo al Conservatorio, dije: “Prefiero cinco horas de guitarra a una de macroeconomía”. No me disgustaba la carrera y tengo un lado de empresario. Música y matemáticas están en el mismo hemisferio cerebral. Soy bohemio para unas cosas y racional para otras.

–¿Bohemio?

–No de escribir canciones en servilletas –necesito componer en mi sitio y con mis herramientas–, pero sí muy sentimental, lo que conecta con la gente cuando escribo. El éxito de un artista es saber compensar lo artístico y lo empresarial. Tengo un 70 por ciento sentimental y un 30 por ciento empresarial. Conozco músicos de 100 por ciento y 0 por ciento.

–¿Qué empresa tiene?

–En 2005 fundé Distrito Federal Media, una agencia de marketing digital que reconvertimos en 2011 y, afortunadamente, debe de ser de los pocos sectores no tan afectados por la pandemia. Tenemos muchísimo trabajo. Me entristece dedicar poco tiempo a la música, pero me gusta lo que hago porque aúna mis dos lados al 50 por ciento: una creatividad es como hacer el estribillo de una canción. Somos tres, pero trabajamos con mucho “freelance”.

–Creo que es de naturaleza, ¿lo pasó mal perimetrado?

–Mi pareja, Daria, sufrió más porque necesita caminar muchísimo. Yo disfruto del tiempo en casa porque he viajado mucho, siempre ando liado y es bonito sentir que no tienes nada que hacer.

–¿De dónde es Daria?

–Polaca, aunque presume de medio asturiana porque le gustan la sidra y el queso cabrales casi tanto como a mí. Llevamos tres años juntos. Hay muchos polacos en Asturias por la minería y hay mucha afinidad de carácter. Ella es de cerca de Cracovia, zona montañosa, minera, verde...

–¿Y católica?

–Sí, los dos. Tuve fases: soy creyente, no practico mucho, pero me gusta lo que enseña la figura de Jesús y me cuestan algo las instituciones. Tengo una visión amorosa de la religión: Dios nos quiere, no está para hacernos la puñeta.

–“El Sueño de Morfeo” le dio un éxito descomunal con 25 años. ¿Cómo lo sobrevivió?

–La educación de casa hizo fácil todo. Fui muy consciente, en todo momento, de que estábamos teniendo un éxito fuera de lo habitual y me sentí agradecido. Sin salir de Asturias había grupos que tocaban mucho mejor y no tenían esa suerte. Fue tan rápido que tardamos en ser conscientes de la dimensión.

–¿Cuándo lo supo?

–En Puerto Rico, 2005, aterrizamos y a las dos horas tuvimos que salir a una plaza con 7.000 personas. Juan, Raquel y yo comentábamos: “¿Qué vamos a hacer aquí, donde nadie nos conoce?”. La sorpresa fue que, al empezar la gaita de “Nunca volverá”, vimos que era un himno.

–Pero funcionaron los tres así.

–Siendo muy diferentes, cuando nos juntábamos para hacer algo las coincidencias eran totales. Éramos tres personas con los egos rentabilizados.

–Hicieron la última gira hace nueve años, pero no se han disuelto.

–Ninguno quiso cerrar un capítulo de nuestras vidas y el año pasado hicimos un reencuentro en Madrid. Tocamos seis o siete canciones y valoramos hacer un 2.0, pero vino la pandemia y paramos, aunque seguimos con mucho contacto. Fue muy grande lo que vivimos. Raquel está en Los Ángeles y tiene dos críos. Juan, más cerca, en Salinas, pero en campos distintos... pero nunca discutimos, solo dijimos: “Vamos a parar un poco”.

–¿Hacía falta?

–Después de diez años haciendo lo mismo, sí.

–Salió de aquí y aquí sigue.

–La decisión más sabia de mi vida. Pasé una temporadina en Madrid, otra en Barcelona, tiempo en Los Ángeles, pero mi mejor viaje es cuando cruzo el Negrón para acá. No cambio mi botellina de sidra en Borizu, mi subida a Picos o acabar de currar y subir a ver al Paisanín al Naranco.

–¿Da dinero “El Sueño...”?

–Algo, no para vivir de ello.

–¿Les hizo millonarios?

–Ganamos mucho en unos años, pero cuando la industria venía de una crisis de la crisis de la crisis. Si hubiera sido en los ochenta, habríamos ganado dinero para toda la vida... pero no habría sido tan divertido. Pudimos comprar casa y un montón de cosas bonitas.

–¿Estaba en sus sueños?

–Todo chaval con grupo sueña con la oportunidad que tuvimos. Cuando saqué mi disco en solitario ya no era tan fácil llenar salas y que la gente comprara el disco, mantuve la buena cara. Lo mío con la música es como con la montaña: pasión descontrolada. En una época subes ochomiles y ahora estoy encantado de ir al Monsacro.

–Parece dotado para ser feliz.

–Estar triste es cansado y poco provechoso, aunque sea difícil de controlar. He sufrido por desamor u otras razones, pero la empatía permite escribir “canciones de perdedores” sin estar muy abajo.