Cada día consultamos el móvil unas 150 veces. En nuestro bolsillo, hay miles de voces tratando de captar nuestro interés. Pero, aun así, nuestra capacidad de atención ha quedado reducida a solo nueve segundos. ¿Cómo nos hemos convertido en una sociedad distraída? En el ensayo “La civilización de la memoria de pez” (Alianza), el periodista francés Bruno Patino disecciona cómo el modelo económico impulsado por los gigantes tecnológicos de Silicon Valley ha impactado y transformado nuestras vidas. Patino es presidente del canal cultural Arte France y director de la Escuela de Periodismo del Instituto de Estudios Políticos de París. Fue presidente de “Le Monde” y director adjunto de “Cahiers du Cinéma” y de la emisora France Culture.

–Nuestra pérdida de atención es “patológica”. Si ese es el síntoma, ¿cuál es la enfermedad?

–Estamos empezando a darnos cuenta de que no somos libres de dejar las pantallas. La pandemia ha puesto de relieve el cansancio físico e intelectual que nos generan. Hemos pasado de la utopía de la red, de la compartición, a la llegada de gigantes de internet financiados con la publicidad, es decir, con nuestro tiempo. Se suponía que crearían instrumentos para darnos más libertad y tiempo, pero han estudiado nuestro comportamiento para modificarlo y mantenernos enganchados a las pantallas.

–Y también han degradado el espacio público.

–Las redes no son un espejo fiel de la sociedad, sino un espejo que deforma porque sus algoritmos aceleran mensajes extremos y polarizantes. No lo hacen por razones ideológicas, sino económicas. Impulsan el mensaje más eficiente, el que produce un mayor impacto. Y ese es el que más sorprende e indigna. Impulsar ese tipo de mensajes en las redes alimenta su dominación sobre los mensajes informativos, lo que altera el espacio público y degrada el diálogo social.

–La escritora Jia Tolentino ve en la identidad personal el “centro de la arquitectura” de internet y la “última fuente natural” del capitalismo. ¿Cómo nos afecta que para captar la atención de los demás tengamos que estar mostrándonos constantemente?

–Las plataformas no son redes de construcción del individuo, sino de la identidad. El problema es que también son herramientas de competición para captar tu atención. Ese es su principal defecto. Es positivo que te permitan construir tu identidad de forma autónoma, pero no que eso se desarrolle en un ámbito competitivo.

–¿Cómo han alterado las redes la forma de hacer periodismo?

–El periodismo de calidad ha existido siempre que ha sido capaz de controlar su modelo de distribución. Es muy caro de producir y tiene un precio de venta muy bajo, así que necesita que se comparta mucho para poder sobrevivir. El problema surgió con Google, cuyos algoritmos cambiaron la distribución y forzaron al periodismo a adaptarse al SEO para ser encontrado. Después, las plataformas han equiparado la información con la opinión, la creencia y la publicidad. Los contenidos emocionales tienen una ventaja sistémica frente a los contenidos periodísticos. No solo tienes que competir con contenidos que no son información, sino que además esa competencia es muy desigual.

–Se está impulsando un modelo basado en la creación individualizada de contenidos, desde los podcast hasta las newsletters. ¿Es la atomización de los medios una ayuda o una trampa?

–Se plantea una alternativa muy complicada. Puedes crear tu marca personal y promocionarla en las redes para tratar de captar suscriptores que paguen por tu contenido. Eso es muy difícil e, incluso si tienes éxito, dependerás de un pequeño número de suscriptores, lo que limita mucho tu alcance. La otra es que la competencia en las redes no sea tan desigual. Pero la solución no vendrá de la autorregulación. Los gobiernos se han fijado en qué se comparte y quién lo hace, pero no en cómo se comparte, porque no quieren modificar su modelo económico.

–Crece la presión en Estados Unidos y la Unión Europea contra el monopolio de Google y Facebook. ¿Habrá una mayor regulación?

–Pronto llegará. Será una de las cuestiones políticas de nuestro tiempo. Detrás de las plataformas se vislumbran tres modelos: el chino [capitalismo de vigilancia por excelencia], el estadounidense y el europeo, más regulador. Así como hubo una lucha entre dos modelos de sociedades durante la guerra fría, no es completamente imposible que tengamos una lucha de dos sociedades digitales.

–Apunta que, en el universo digital, crear es “crear una adicción instantánea”. ¿Vamos hacia un modelo de mayor impacto y de menor reflexión?

–Las plataformas nos han hecho ganar mucho tiempo a cambio de utilizar nuestros datos personales para dirigirnos publicidad. Esa transacción se ha desequilibrado. Con la aceleración global de la sociedad, el precio de nuestro tiempo está subiendo. Y eso lleva a que nos roben cada vez más tiempo.