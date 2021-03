Viajar a Baleares y a otras 5 autonomías: desde Alemania, sí; desde Asturias, aún no

Un vecino de Madrid, molesto por el ruido que hacen los turistas franceses que estos días proliferan en el centro de la capital, se preguntaba este fin de semana por qué no puede visitar a su familia fuera de la comunidad autónoma, en una región sometida al yugo de los cierres perimetrales, mientras cientos de jóvenes venidos de Francia campan a sus anchas por las calles y los pisos turísticos madrileños. Queda formulada la paradoja de la movilidad en pandemia, o una de tantas, compatible con la que ya permite viajar desde Alemania a Baleares, pero no desde Asturias. La explicación está en el cierre perimetral de esta comunidad autónoma, que no admite “la entrada y salida de personas del territorio” regional salvo para desplazamientos “adecuadamente justificados” por uno de los motivos legalmente dispuestos.

Frente a esa prohibición, que por decreto del presidente del Principado fue ayer reafirmada para la Semana Santa y que obstaculiza la recepción y envío de viajeros, el Gobierno alemán acaba de levantar la prohibición de los viajes de sus nacionales a seis autonomías españolas, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Murcia, además de Baleares. Son las que tienen mejores datos de incidencia acumulada a catorce días, por debajo de los 76 casos por 100.000 habitantes. Asturias supera los 176, y únicamente Madrid la rebasa en la clasificación autonómica de este parámetro. Se da la circunstancia de que Alemania tenía ayer un nivel en ascenso de 82 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días, un dato muy similar al de Asturias.

El caso es que el levantamiento del veto a los viajeros alemanes ha sido acogido con alivio y esperanza en los orígenes y los destinos. Se ha disparado la demanda de vuelos entre aeropuertos germanos y los de Baleares, tanto que hasta la aerolínea Eurowings, filial de bajo coste de Lufthansa, ha tenido que ampliar la oferta de plazas, y los empresarios turísticos de las islas se han apresurado a adelantar las fechas previstas para la apertura de sus establecimientos. La noticia ha acrecentado el optimismo por su añadido a la previsión de recuperación del turismo británico a partir del próximo mes de mayo. Para poder visitar Baleares será necesario que los pasajeros presenten una prueba PCR del coronavirus negativa y reciente, pero no será necesario que guarden cuarentena a su retorno a Alemania.