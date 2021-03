“Delirio Queer: Sensatez feminista” es el título de la charla que ofrecerá el viernes a las siete en el Club Prensa Asturiana digital Alicia Miyares, doctora en Filosofía y profesora de la UNED, en un acto organizado en colaboración con Tribuna Ciudadana. La presentación correrá a cargo de la filósofa Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política en la UNED, recientemente nombrada Asturiana del Mes de LA NUEVA ESPAÑA, por su aportación fundamental al desarrollo y consolidación del movimiento feminista español, tanto en el aspecto teórico como en su faceta activista.

Alicia Miyares, (Arriondas, 1963), estrecha colaboradora de Amelia Valcárcel, es miembro del proyecto "El camino hacia la paridad". Sus líneas de investigación son los aspectos sociales, políticos y morales del siglo XIX y su repercusión en la historia del feminismo, el feminismo como filosofía política y la democracia actual y su perfeccionamiento.

En los relatos queer el “sexo” no puede ser caracterizado como hecho biológico o “sexo natural”. Y también se debe despojar al “sexo” de significado social,, opina la filósofa, uno de los referentes del feminismo de izquierdas. "Desde posiciones feministas estamos obligadas a preguntarnos ¿Por qué la clase social, la raza y el género tienen significado social y el sexo no? Despojar al sexo de significado social es lo mismo que afirmar que la estratificación sexual no existe y el feminismo es una invención sin base real alguna", considera Miyares.

La figura de Amelia Valcárcel trasciende su consideración como una de las máximas exponentes del feminismo de la igualdad en España. En la actualidad es consejera de Estado, un nombramiento que le llegó en 2006, y ejerce como catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional a Distancia (UNED). Es, además, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado desde 2004. Nacida en Madrid el 16 de noviembre de 1950, siempre se ha considerado asturiana por orígenes familiares. La trayectoria personal y profesional de Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós ha estado permanentemente ligada al Principado, una tierra en la que se formó y ejerció su labor docente. En 1970 comenzó a estudiar Filosofía en la Universidad de Oviedo, donde posteriormente ejercería durante tres décadas. Entre 1993 y 1995 fue consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno del Principado de Asturias que presidió Antonio Trevín.