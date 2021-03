“Reabro el plató de Argame para ser pionero en la emisión de contenidos online”

–¿Es el mejor momento para reabrir las instalaciones de Argame?

–Conservo la ilusión del primer día y hemos vinculado el proyecto a las nuevas tecnologías y a los cambios que surgen de los nuevos formatos online, de las emisiones en directo, el streaming. Por supuesto, sin olvidar realizar contenidos para RTPA, cabeza tractora del audiovisual en Asturias. No sé si será el mejor momento, pero las oportunidades surgen y hay que subirse al tren porque quizá no vuelva, y esto, a mi edad, es una realidad que no puedo esconder.

–Se ha reinventado muchas veces desde que de la publicidad saltó a la televisión con Berlanga y después al cine.

–Tuve suerte. Soy un productor independiente, vinculado a proyectos de calidad y de autor. He podido trabajar en el cine y en la televisión, que es mi vocación, mi oficio y mi negocio. La pandemia nos obligó a retrasar los estrenos en salas y nos causó un gran quebranto económico, pero no queda otra que seguir e intentar recuperar como se pueda.

–¿Las emisiones en streaming son el futuro del sector?

–Tenemos como objetivo ser un paraguas industrial para el talento audiovisual asturiano. Por lo tanto, abrimos las puertas a las gentes de la cultura, la música y el entretenimiento. Pretendemos aportar nuestras instalaciones y nuestro conocimiento para que Asturias se proyecte como una realidad tecnológica, moderna, ágil y eficaz. En este sentido, somos pioneros en la producción en contenidos por internet (streaming) en Asturias y creemos que este sistema puede ofrecer muchas posibilidades al sector.

–Durante la pandemia se hicieron multitud de directos en internet, pero en la mayoría de los casos con poca calidad. ¿Su objetivo es ofrecer esa calidad?

–Contamos con buenos compañeros de viaje que nos apoyan de manera incondicional y aportan un conocimiento creativo y técnico que nos permite ofrecer un gran producto en este tipo de producción. Tenemos unos socios que han visto en Argame una oportunidad de desarrollo de la industria. Es un espacio amplio, equipado técnicamente, cómodo, bien comunicado y acorde con lo que actualmente exige el mercado.

–¿El cine, como lo conocíamos, con grandes salas, ha muerto de coronavirus?

–De momento está en la UCI. Las plataformas han entrado en nuestras vidas con mucha fuerza. Hay una oferta barata, las pantallas de televisión son de buena calidad, la emisión, en general, es aceptable y los contenidos muy solicitados, así que la cosa está en transformación. Ahora bien, yo soy de los les gusta ir al cine, al paseo, al vinito y al picoteo, y no perder la sana costumbre de dar una vuelta.

–¿Qué necesita Asturias para creerse de una vez que la industria audiovisual puede ser uno de los grandes sectores económicos?

–El Gobierno del Principado tiene voluntad política y me consta que trabaja en las posibilidades que ofrece la descarbonización para adherirse a los programas tecnológicos y de innovación que permitan acceder a las ayudas europeas. Hay que meterle dinero. Soy consciente de que hay otras necesidades prioritarias, pero sin apoyo económico no podemos pretender equipararnos a Galicia, País Vasco o Andalucía,

–¿Qué le queda por hacer a Juan Gona?

–Me gustaría consolidar el proyecto de Argame. Trabajaré sin descanso para conseguirlo y ojalá lo logre y pueda jubilarme en Asturias; la película de Gona en Argame se titula “Murieron con las botas puestas” (Risas).