Las chicas, al igual que los chicos, han tenido que elegir dos nuevos concursantes que abandonen el programa. Lola ha sido una de las protagonistas de estas expulsiones y no precisamente porque se haya ido del programa, sino porque ha decidido que el que debía de abandonar la experiencia era Simone y esto ha traído consecuencias en la casa.

"Que me sienta mal que vosotras no cojáis y me apoyéis. He echado en falta que después de hablarle tan bien. Una vez más he vuelto a sentir sola y juzgada" le decía Lola a Marina después de haber tenido que elegir a dos concursantes, Simone y Javi. Marina sin embargo le decía que ella no tenía que dar la cara por ella porque no creía que había sido para tanto.

La expareja de Jesús le ha confesado que: "Ha dicho la verdad, quien ha tenido el problema en la villa con él eras tú. Tienes que entender que diga que le das igual. No me obligues en meterme en algo que yo creo que no debo de meterme" ya que Lola se ha quejado muy y mucho que Simone dijese que le daba igual la opinión de la concursante.

Lo cierto es que, aunque ha sido una decisión conjunta, ha sido Lola quien ha hablado en voz alta y ha pronunciado el nombre de Simone, por lo que se ha visto poco respaldada por sus compañeras que, también han dado el visto bueno para expulsarle a él.