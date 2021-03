El crudo testimonio de una octogenaria que pasó por la UCI por el coronavirus: «Prefería morirme a seguir sufriendo de esa forma»

Una vez que los médicos detectaron que estaba infectada, Joana Maria ingresó inmediatamente en el hospital: «Lo estaba pasando muy mal, me faltaba el aire y no entendía qué me estaba ocurriendo». Según fueron pasando los días, el estado de salud empeoró y finalmente tuvo que ingresar en la UCI a principios de enero, en la que estuvo casi un mes en coma inducido: «Me intubaron por la boca y me hicieron una traqueostomía», aseguró.

Efectos psicológicos

Pero cuando peor lo pasó Joana Maria fue al salir del coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos. Durante quince días atravesó por uno de los peores períodos de su vida: «Me tuvieron que poner un respirador y estuve varios días sin poder dormir. Además, tuve tres episodios en los que pensaba que me moría». Una sensación que incluso le llegó a pasar por la cabeza después de haber sufrido tanto: «Cuando estuve en aquel momento en la UCI prefería morirme antes que seguir sufriendo de aquella manera. Le dije al médico que me diera algo para desaparecer». El malestar no era sólo físico, sino también psicológico: «Me veía vencida ante la situación, no tenía fuerza para seguir resistiendo. Además, pensaba que después de esto estaría muy limitada para hacer actividades y yo siempre he sido una persona muy activa, con muchas ganas de seguir haciendo cosas». Así, llegó a sufrir también alucinaciones durante aquella etapa: «podía ver a algunas figuras que se movían».

Esperanza

Sin embargo, todo cambió cuando casi dos meses después salió de la UCI y la ingresaron en planta, donde actualmente sigue recuperándose. «Estoy notando una mejoría impresionante, ni me lo creo. He puesto mucho de mi parte, haciendo ejercicio todos los días y pensando que podía recuperarme con esfuerzo». Una evolución que le ha hecho ver la vida de forma muy distinta: «En aquel momento pensaba de forma muy negativa porque estaba hundida, pero ahora lo veo todo con mucha alegría».

A pesar de sus limitaciones, quiere seguir disfrutando de muchas cosas una vez salga del hospital: «Sé que tendré que cambiar muchos hábitos, antes viajaba sola y ahora no podré. Aún así seguiré muy activa y esto me anima a tener un mejor estado de ánimo. Intentaré buscar actividades con las que me sienta identificada». Tras tres meses desde que le detectaron el positivo en covid, Joana Maria Bennàssar encara la recta final de su recuperación, pero tras haberlo pasado tan mal durante la enfermedad, quiso lanzar un mensaje de prudencia y responsabilidad a los ciudadanos de las islas, especialmente a los jóvenes: «Todavía falta tiempo para que se acabe todo esto. Veo inconsciencia entre los adolescentes, tienen que darse cuenta de que, aunque no tengan síntomas, lo están trasmitiendo a personas mayores que lo pasan muy mal. A veces son demasiado egoístas e inmaduros, muchas veces el problema es que se dejan llevar por el grupo.».

Al igual que ella, muchas personas, sobre todo las más mayores, han padecido los efectos que causa la covid y han tenido que luchar para sobrevivir en la UCI. Ante esta situación, Joana Maria Bennàssar quiso enviar un discurso de ánimo, ya que lo más importante es no perder nunca la esperanza: «Hay que tener mucha paciencia porque se puede conseguir. A mí me ha marcado mucho porque nunca había tenido una enfermedad tan dolorosa, pero de todo se sale. Con optimismo y esperanza se puede superar, no hay que dejar de confiar nunca».

Huella

Joana Maria Bennàssar nunca olvidará los obstáculos y dificultades que ha atravesado para superar a la covid: «Mentalmente tienes el reflejo de lo que te ha pasado, por tanto ya no quieres arriesgarte a según que situaciones. Jamás había sufrido tanto y estoy muy agradecida de haberlo superado».

Vacunación: «Las dosis tienen que ser efectivas»

Respecto al proceso de vacunación, Joana Maria Bennàssar se mostró cauta porque aún se tiene que avanzar mucho para conseguir la inmunidad de grupo y «las dosis tienen que ser efectivas».