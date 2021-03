La "Ley del Taper" entra en vigor en Galicia: los restaurantes están obligados a entregar las sobras a los clientes

Se dice que esta costumbre se debe a que los gallegos consideran una muestra de cortesía dejar algo en el plato, para ofrecerlo a quien se haya quedado con hambre.

Otra explicación data de épocas seculares, y se refiere a esas sobras en el plato del comensal en cuestión, como una muestra al anfitrión de que no querían (o podían) comer más, dando a entender su saciedad. Y es que era una cuestión de honor en una mesa gallega comer hasta reventar, como agradecimiento al que invitaba a ese banquete.

Todos estos usos han viajado a través del tiempo, y en la actualidad, aún se estila abstenerse de comer el último bocado. Pero lo que ya no se lleva es tirar la comida. Por eso, todas las "vergüenzas del gallego" que queden en fuentes o platos de establecimientos de la comunidad tienen las horas contadas. Y es que estas sobras serán entregadas al cliente, si así lo solicita, bajo el amparo de la ley.

A partir de este jueves entra en vigor la 'Ley del Taper' en Galicia que obliga a los restaurantes a entregar las sobras a los clientes que las solicitan. El Diario Oficial de Galicia publicaba el pasado 26 de febrero la llamada Ley de residuos y suelos contaminados de Galicia cuyas disposiciones, en las que se contempla las referidas a los restaurantes, entran en vigor este 18 de marzo.

Cataluña, pionera

De momento en España, sólo Galicia y Cataluña contemplan por ley estas medidas. El Parlamento catalán se adelantó a la cámara gallega, al aprobar en febero de 2020 una ley similar a la gallega, y se convertía así en la primera comunidad autónoma en tomar la iniciativa para evitar que una parte de los 25 millones de kilos de comida que España tira a la semana acaben en la basura. En este caso, su norma legislativa bajo la denominación de Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, afecta a supermercados, empresas de catering, escuelas, hospitales y en general, a todos aquellos negocios que se dediquen a la cadena de suministro, incluidos los restaurantes. A ellos, si antes ya se les sugería tener recipientes para que la gente pudiera llevarse a casa lo que no había podido terminarse, ahora esos recipientes biodegradables y reutilizables son obligatorios.

¿CUÁNTOS KILOS DE COMIDA TIRAMOS A LA BASURA? España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia, con 7,7 milllones de toneladas al año, lo que equivale a 179 kilogramos por persona. Esto supone 25,5 millones de kilos de comida a la semana. Este despilfarro se distribuye así: El 42%, en los hogares

El 39%, en la fase de fabricación

El 14%, en la restauración

El 5%, en la distribución



Y esa es una de las puntas de lanza de la Ley gallega que, en el caso de la restauración, pretende eliminar los plásticos de un solo uso, de ahí que también, a partir de este jueves, queda prohibido vender en Galicia platos, vasos, bandejas o cubiertos de plástico para reducir la presencia de este material, uno de los principales responsables de la contaminación.

El texto de la ley dicta que esas sobras en restaurantes se deberán entregar en recipientes elaborados con material biodegradable, al menos en un 50%, y nunca de plástico. También se establece, de cara al horizonte de 2025, que será preciso reducir en un 30% el volumen de desechos alimenticios, y en 2030, hasta el 50%.

Una Ley que llegó con polémica

La medida de obligar a los restaurantes a entregar la comida en tápers generó polémica y quejas entre los establecimientos cuando la Xunta presentó el anteproyecto de Ley en febrero de 2019. Los hosteleros se quejaron del coste que les supondría comprar los recipientes para entregar las sobras y las dudas sobre la salubridad de los alimentos una vez los clientes salgan del local.

En atención a las preocupaciones del sector, la Xunta matizó en la ley que serán los usuarios los responsables de la conservación de la comida una vez salgan del restaurante. De hecho, muchos fueron los que rechazaron asumir el sobrecoste que le impone al tener que entregar a los clientes la comida sobrante en un envase. "Si la quieren, o pagan el táper o se lo traen de casa", avisaba hace dos años César Ballesteros, presidente de la asociación de hosteleros de Pontevedra, que añadía un ejemplo para justificar su postura. "Si lo hacen las grandes superficies con las bolsas de plástico, ¿por qué no nosotros con esto?", cuestionaba.

Cambio de mentalidad

La percepción del despilfarro alimentario dio un giro de 180 grados con la llegada del COVID19. Así lo constató un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al comparar datos de sendas encuestas realizadas antes y durante la pandemia. Esa comparación revela el cambio de comportamiento en los españoles, que pasaron de tirar un 70% de alimentos en los hogares, a tirar un 32% durante el confinamiento.

Otro de los datos de ese estudio publicado por la OCU en septiembre de 2020 hace referencia a la opción que eligen los clientes a la hora de pedir o no las sobras del menú que comen en un restaurante. De cada cuatro encuestados, uno la pide siempre; otro, nunca; y los otros dos, alguna vez.

Y entre los motivos que alegan, el mayoritario es el de que no le suele sobrar suficiente comida como para llevársela o no le resulta cómodo, porque no va directamente a casa. Más de un tercio de los encuestados justifican su negativa a pedir las sobras por vergüenza, y un 15%, por considerar que el establecimiento no tiene los recipientes adecuados.