“La poesía entra en el cerebro de la gente sin que se percate”

Alicia Louzao (El Ferrol, 1987) es la flamante ganadora del Premio Internacional de Poesía Jovellanos, que convoca Ediciones Nobel, con “La tierra de los fracasados”. La lectura del fallo fue uno de los actos principales del Día Mundial de la Poesía, en un año en el que Asturias impulsa su candidatura a “Capital Mundial de la Poesía”. Louzao, doctora en Filología Hispánica y licenciada en Filología Inglesa, da clase a adolescentes en un instituto de Madrid y ha publicado dos poemarios, relatos y versos en varias revistas.

–El jurado del Premio “Jovellanos” dice que “La tierra de los fracasados” tiene cierto tono bíblico y apocalíptico.

–Es un poema dedicado a mi ciudad natal, que es Ferrol, y sí, son versos que tienen cierto tono apocalíptico, hablando de la huida, de una ciudad que poco a poco se está vaciando, que ha pasado de 80.000 a 60.000 habitantes. Es la representación de mi infancia y adolescencia, con el colegio, un colegio religioso, como un lugar catastrófico. Todo lo perverso de la infancia me sucedió en el colegio. Esos versos largos como versículos de la Biblia encajan con las imágenes que quiero transmitir. Es un poema sobre el génesis infantil, sobre como empieza nuestro mundo, en la infancia y la adolescencia, y el tono es buscado, una voz de profeta, lírica. Aunque habla de la huida, de una ciudad que se vacía, no es poesía social.

–No, pero sobrepasa lo íntimo.

–Esa huida es algo que le ha pasado a mucha gente más, nos hemos ido por la falta de trabajo, para ver mundo, me gusta ir, es una ciudad preciosa, pero tenemos la necesidad de huir para llegar a una tierra, de la que esperamos que mane leche y miel. Hay dolor, intento que en los versos haya desgarro. Al final, es inevitable escribir sobre la infancia, porque somos las personas que fuimos con cinco, seis, siete años. Aunque dejamos la infancia atrás, hay huellas en el camino hacia esa búsqueda del Dorado.

–¿Diría que hay un renacimiento de la poesía?

–Sí, hay un renacer gracias a las redes sociales, que tienen esos formatos reducidos, redes como Twitter o Instagram. No uso las redes para mis textos, para pildoritas pequeñas, tengo un blog y ahí escribo y estoy más a gusto. Y hay tantas editoriales pequeñas, independientes, que te dejan mostrarte… Todo lo que he hecho en la vida han sido letras y literatura. Los dos libros que me publicaron, lo hicieron editoriales independientes, que creyeron en mí. Aún me sorprende que me lean sin ser alguien conocido y sin tener contactos. Es muy emotivo ver que se nos abre una ventana, que hay gente que nos lee, que se interesa por tus textos y a los que les gustan. Es lo mejor que le puede pasar a un poeta. No concibo la poesía para que sea guardada en un cajón.

–Las redes sociales favorecen la transmisión de mensajes breves, muy expresivos.

–Si uno sabe manejar su lenguaje puede crear unas imágenes muy impactantes. Tomas dos veros de cualquier poema de Lorca y ya está, ya tienes una imagen impactante. Las asocias a una imagen y listo, puedes conseguir que alguien abra los ojos, como un haiku. Yo soy profesora de Literatura, y les digo a mis alumnos que, aunque piensen que no leen poesía están atados a ella, en las canciones, algún verso que conozcan, cualquier palabra bella. Quines dicen que no les gustan la poesía sí son consumidores de poesía. Es como una hipnosis, algo mágico, la poesía entra en el cerebro de la gente sin que se percate, es una invitada clandestina.

–Asturias quiere ser “Capital Mundial de la Poesía”.

–Asturias tiene a Ángel González, que me parece fascinante, así que lo apoyo totalmente.

–¿La proximidad dota de cierta sensibilidad común a los poetas gallegos y asturianos?

–Nuestros paisajes se asemejan y los paisajes hacen muchísimo a la hora de inspirarse. Camino por una playa en Ferrol o por la mañana y la sensación es que la naturaleza te está absorbiendo, es una musa. La naturaleza es muy amiga de la poesía.

–¿Cuáles son sus lecturas?

– Ahora Olga Novo, una autora gallega, Premio Nacional de Poesía 2019, que escribe en gallego, y me ha sorprendido muchísimo. Yo soy bilingüe y me he lanzado a escribir un poemario en gallego. También me gusta mucho Ray Loriga, que hace prosa, pero es prosa lírica. “Héroes”, con la que ganó bastantes premios es una novela poema. Y luego los clásicos, poetas de cabecera, como Julio Cortázar. Y leo mucha prosa: “Un amor” de Sara Mesa, “Nuestra parte de noche”, de Mariana Enríquez... No hay que separar tanto prosa y poesía, estás contaminado por la prosa que lees.

–¿El confinamiento y la ralentización de la actividad han favorecido el acercamiento a la poesía?

–Estamos totalmente conectados a internet y a las redes sociales, durante dos meses no había más, y allí había gente recitando poesía, formamos una familia chiquitina, nos “likeábamos”. Todos lo hemos pasado mal, la cultura nos salvó en el confinamiento, se creaban contenidos, no todo era hacer pan. Los libros eran una tabla de salvación, igual que para un prisionero en la cárcel, que busca refugiarse en sus páginas.