Agenda: qué hacer hoy 24 de marzo en Asturias

OviedoEl cine de Wong Kar-wai en el Filarmónica. El teatro Filarmónica acoge, a las 19.00 horas, la proyección de “Days of being wild”, del director Wong Kar-wai. La película, que no está recomendada para menores de 18 años, se proyecta en versión original (cantonés, shanghainés, tagalo, inglés y mandarín)