La tradición de la palma resiste en Gijón

Loli Iglesias lleva 23 años en el negocio, y desde su pequeño oasis verde en la avenida de la Costa, El Jardín de Sabugo, ayer no paraba de atender a clientas en busca del detalle perfecto de parte de los ahijados. Este año no habrá bendición de los ramos en las iglesias por orden del Arzobispado, pero eso no quiere decir que no se compren palmas para los padrinos. “La gente compra como hace un par de años, la verdad es que las ventas son buenas y no notamos mucha diferencia con temporadas anteriores al covid”, afirma Iglesias.

En lo que sí se ha notado cierta diferencia es en el formato, quizás influido por el hecho de que este año no se vayan a lucir las palmas en la bendición del Domingo de Ramos: las creaciones son más pequeñas, más elaboradas, y están de moda también las palmas creadas con flores secas y adornos duraderos, porque quizá verse sea más complicado que en años anteriores y los ramos de este año están obligados a durar más tiempo frescos, hasta llegar a las manos de sus destinatarios. Por eso, en la tienda de Loli Iglesias triunfan delicadas creaciones hechas a mano, de las que no hay dos iguales. “Encargamos las palmas, una chica que hace manualidades elabora pequeños adornos de forma artesanal y yo diseño cada creación”. “Hay que innovar, y también están muy de moda las cestas con productos gourmet en las que se añade la palma”, indica, con buen resultado. “Este año son furor”.

En Marina Flores y Plantas de la calle Cabrales también ocupan un lugar destacado las palmas, a la espera de que lleguen los compradores de última hora. “Hemos vendido ya bastante, pero siempre es a última hora cuando viene el mogollón, y claro, se acaban”, señala Helena González. En su caso también triunfan las creaciones pequeñas, “cositas delicadas para poner en la nevera, en el coche o para tener en casa de adorno”, explica, satisfecha con las ventas de un año que supone volver a cierta normalidad.

“No es como temporadas anteriores porque igual la gente anda un poco más retrasada”, señala. Pero con la esperanza de que “a finales de la semana se habrá vendido todo, seguro”, porque “la gente tiene ganas, se nota que estamos deseando que todo vuelva a ser como antes”.

Lo saben bien Montse Calvo y Rocío Marinero, de Arcoíris. “La gente está como loca comprando plantas, no solo palmas, reconocen rodeadas de creaciones coloridas. En su caso han innovado con tarjetas personalizadas, porque de nuevo “se lleva lo seco para que dure más tiempo”. El mismo que esperan mantener las ventas en auge, tras una Pascua, la pasada, que “directamente no existió”.