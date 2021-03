Vicente Pastor: retrato de un artista incombustible

La obra ha sido editada por el Ayuntamiento de Valdés en colaboración con la Fábrica de Libros y la Fundación Caja Rural de Asturias. La finalidad era “compilar y actualizar” la biografía artística de este creador. “El libro surgió de una conversación con Vicente Pastor y la finalidad era hacer un pequeño trabajo sobre su manera de trabajar y hacer arte. También, gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Valdés, pretendíamos recuperar aquellas publicaciones que se hacían sobre los premiados en el certamen de pintura de Luarca”.

Aparicio destaca también el importante papel que ha tenido el diseñador Manuel Fernández a la hora de darle una gran consistencia y mayor dimensión visual al proyecto editorial.

Aparicio pretendía evitar el corsé académico de una narración diacrónica de la trayectoria del artista y optó por articularlo a modo de diccionario, todo ello fruto de numerosas conversaciones con Pastor. El libro, finalmente, quedó dividido en tres grande partes. La primera está dedicada a los lugares que han marcado el proceso de creación de Vicente Pastor; la segunda, a los encuentros con las personas que más le han influido en su trayectoria artística y la tercera, la más extensa, a los distintos procedimientos que ha ido empleando en su carrera creativa que se extiende ya a lo largo de cuarenta años.

El prólogo del libro corre a cargo de otro artista, Ramón Rodríguez. Destaca del creador luarqués “el coraje de llegar a ser, única y denodadamente, lo que finalmente es: artista. Porque a eso ha llegado, tras no pocas dificultades, aquel muchachuelo de Luarca a quien muchos de sus conciudadanos conocían como ‘el fío de Isolina, ese loco que pinta’. Loco sí, pero por el deseo de ser artista, de no salirse ni un ápice de sus ideas, de seguir una ruta marcada para llegar a ser él mismo; de no olvidarse de lo que decía su abuela –el saber popular– que ‘no es más rico el que más tiene sino el que sabe vivir con lo que tiene’”.

El repaso que ayer hicieron Aparicio y Pastor a la trayectoria y las influencias de éste último, comenzó con una mención a Barcellina, su lugar de residencia y raíz. “Allí nací y toda mi familia nació allí”. Luego siguió con su primer salto hacia la carrera como artista: Oviedo, la capital que por aquel entonces estaba a tres horas de viaje y después de mil curvas. Fue el primer gran paso hacia el descubrimiento del arte contemporáneo. “Cuando llegué a Oviedo no conocía nada. En la biblioteca de Luarca no se hablaba de nada más allá del Barroco”, rememoró ayer en la presentación celebrada en el palacio de Velarde del Museo.

Llego Pastor a la Escuela de Artes y Oficios cuando aún estaba en la calle del Rosal y estuvo entre los alumnos que vivió el traslado a su actual sede en El Cristo. Vivió, tal y como subrayó, “el esplendor” que propició el artista Bernardo Sanjurjo cuando se hizo cargo de la dirección del centro. “Fue él quien convirtió una escuela de artes aplicadas y oficios artísticos en algo muy interesante. Pastor rindió un pequeño homenaje al creador que hoy, a su 81 años, años es el decano de las artes plásticas de Asturias. “Bernardo y los de su generación, fueron la bisagra del arte asturiano, fueron nuestros maestros”.