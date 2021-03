España ha entrado en el horario de verano. Los relojes se adelantaron hoy 60 minutos a las dos de la madrugada, que pasaron a ser las tres.

El cambio de hora en España se realiza desde la primera mitad del siglo XX, aunque se aplicó de forma discontinua, primero a consecuencia de la guerra civil de 1936-39 y, luego, de la Segunda Guerra Mundial, pero tras la crisis petrolífera de los años 70 el horario de verano fue reinstaurado en muchos países europeos –España lo hizo a partir de 1974– y desde 1980 depende de las directivas europeas.

En los últimos años, diversos expertos en la materia han defendido la necesidad de fijar una hora y mantenerla todo el año ya que diferenciar entre horario de invierno y de verano “podría tener sentido hasta hace cuarenta o cincuenta años pero no tanto ahora” cuando, según explica Ricardo Irurzun, de Ecologistas en Acción, a raíz del último cambio horario, “no hay forma de comprobar si se ahorra o no energía” ya que no existen estimaciones “de forma bien estudiada” en los últimos años al respecto.

El próximo cambio horario tendrá lugar en el mes de octubre, cuando los relojes se retrasen una hora.