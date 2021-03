“Entré a trabajar a los 23 años y viví 4 de tortura, desde las 5 de la mañana sin saber cuándo salía”

–Su empresa vive un buen momento en un mal momento.

–Somos afortunados. A nuestro negocio la pandemia le ha venido bien y es feo decirlo porque ha traído mucha miseria, y eso te acaba afectando, pero 2020 ha sido el mejor de la historia de una empresa que en 7 años será centenaria.

–¿La desinfección se queda?

–La psicosis por limpiar es de la primera mitad de 2020. Ahora es la conciencia de que estamos expuestos a patógenos, bacterias y virus. Será un hábito difícil de desarraigar. Hemos recuperado el cliente entre 20 y 50 años, que iba por productos más ecofriendly, porque ha visto que la lejía es funcional, económica y está a mano.

–Es la quinta generación. En teoría, hace dos que deberían haber arruinado la empresa.

–La fundó mi tatarabuelo en 1928, pero soy la segunda generación del crecimiento. La inflexión viene de los años 80-90, cuando mis padres se hicieron con el control de la empresa y pasó del ámbito municipal al regional y nacional. Muchas empresas familiares optan por la transmisión a los hijos por serlo, no porque sean válidos. Los hijos pueden encontrarse con muchas cosas hechas sin vivir algo tan duro como sus padres y no tener su resistencia. No hay barro.

–¿Empezó en el barro?

–Con 23 años, recién licenciado como ingeniero industrial. Tuve 4 años de tortura. Empezaba a las 5 de la mañana y no sabía cuándo acabaría. Llevaba la dirección de planta con un equipo de trece personas y me tocaba barrer, el mantenimiento de las máquinas, formar... Viví, entre dos aguas, el crecimiento exponencial. En ocho años hubo diez inversiones de ampliación, con los tirones de sacrificio que suponen.

Se crio en Oviedo hasta que a los 8 años se mudaron a Llanera. Estudió en el colegio Palacio de Granda y en la Escuela Politécnica de Gijón. Al acabar la carrera se independizó y regresó a Oviedo.

–Se orientó hacia la empresa.

–Sí. Mis padres nunca me lo impusieron, pero sí pusieron las condiciones de cómo debía trabajar si quería hacerlo. En 2013 podía entrar en la empresa o marchar unos años fuera de España. Evaluamos el coste de oportunidad por la edad de mis padres y la mía y quedé para hacer una transición razonable y, si no valía, empezar joven en otra cosa. Lo decidimos con frialdad. Los tres tenemos carácter y tratamos de no tomar decisiones bajo temperamento.

–¿Lo decidieron en la mesa de juntas o en la de la cocina?

–En casa no hay diferencia. Se habla mucho de trabajo y de empresa.

–Hable de sus padres.

–Ennoviaron superjóvenes. Mi padre, Eugenio Caravia, se puso a trabajar cuando acabó el servicio militar. El abuelo era sensato y trabajador, pero temeroso. Mi padre es sensato, trabajador y un alfa con espíritu aventurero que llegó a una empresa comercialmente por hacer. Mi madre, María José Izquierdo, es más analítica y tiene una cabeza privilegiada para los números. La combinación marida muy bien. El objetivo era común: reinvertir y ser líderes.

–No les vería mucho...

–Hasta mis 19 años mi padre era el señor que aparecía en casa a las nueve de la noche después de trabajar y mi madre se levantaba a las tres o las cuatro de la mañana para ocuparse de nosotros y dejarnos listos, iba a trabajar y llegaba algo antes que mi padre. Pasé la adolescencia muy solo y gracias a eso leo, aprendo por mí mismo y tengo paciencia.

–Da mucho valor al carácter.

–El carácter y las ganas importan más que la formación. Hay que saber para qué se vale. No valgo para vivir entre conflictos, como mi hermano, que es abogado; ni para dar malas noticias de salud, como mi mujer, que es médico, o para ser veterinario y ver un animal sufrir, ni para la gestión insana...

–¿Para qué vale?

–Para la ingeniería y la coordinación de equipos. Sé los problemas de ser empleado y de tener empleados. Soy muy disciplinado y exijo lo que me exijo. Soy tolerante y no pierdo el control. Desde los 11 años pasé cada verano en países anglosajones y otros de Europa y Asia donde encontré 20.000 maneras de ser que me han hecho permeable y contrario al conmigo o contra mí, a ganarlo todo e infligir la derrota absoluta.

–¿Siempre le gustó viajar?

–Los primeros veranos odiaba a mis padres, que me abandonaban en otro país con desconocidos, pero con 15 años valoraba tener un amigo tailandés o árabe.

–Trabajan “a camionaos” desde una esquina de España.

–A camión completo y puntual, sin atrasos ni adelantos. Estar en una esquina resta competitividad de Madrid para abajo. A los productores del Sur les pasa igual en el Norte. En España hay tres empresas de este ámbito, dos de este tamaño. No crecieron como nosotros en los últimos años. Suerte.

–¿Por qué?

–El azar es más importante de lo que creemos. En tres momentos.

–Uno.

–Mis padres se mudaron de Viella a finales de 2007 por un calentón de cabeza de mi padre. En 2009 no habían podido vender la antigua nave, se dispararon los tipos, el suelo industrial subió... Dos: al no esperar dos años a incorporarme, con 25 tenía una experiencia y una fuerza que vino muy bien para que el mercado apostara por nosotros en el crecimiento.

–Tres.

–En 2017 un fondo de inversión compró una fábrica y mercados y compitió, de forma desleal, en precios con una pyme como nosotros, de un músculo económico limitado. Fueron dos años muy duros, de austeridad por empatar y no morir. Centrados en su visión economicista, desatendieron normativas europeas que ataban el producto y comprometían los costes. A finales de 2018 cerraron y sus clientes vinieron a nosotros. De 2018 a 2020 dimos dos saltos del 40 y del 50% de facturación.

–Planes.

–Duplicar el tamaño y ampliar en desinfección de ropa, que tiene más valor añadido. Tengo la cruzada personal de anteponer a los proveedores de Asturias. A título personal, en cinco años me gustaría montar otro negocio vinculado al deporte. También me gustan mucho los animales y, si fuera bien, haría una fundación para rescate, adopción y cuidado de perros, gatos y demás.

–Planes personales.

–Disfrutar y formar una familia con Sara, una gaditana con aversión al mal tiempo y trabajo en Oviedo. Llevamos dos años. Queremos hijos, no más de dos. Prefiero niña. Vivir en el campo y viajar.