Los promotores asturianos reclaman “más público en los conciertos”

Prudencia, pero a la vez ilusión y optimismo de que este verano los conciertos y festivales musicales que se puedan celebrar en la región puedan contar con más aforo que el pasado año. Los promotores asturianos son conscientes que el modelo del concierto de “Love of Lesbian” en Barcelona, con 5.000 espectadores, de pie, sin tener que guardar distancias, y con un cribado masivo de test, es difícil que pueda aplicarse en la región. Pero sí que consideran que supone “un rayo de esperanza” para recuperar la normalidad en la cultura.

“Ha sido un éxito muy importante tanto organizativo como mediático, pero el déficit económico ha sido de varias decenas de miles de euros (aportado en buena parte por las administraciones) con el aforo completo”, explica Carlos Barral, promotor musical, que no ve claro que pueda trasladarse a Asturias un formato similar. “Es un experimento quizá válido para conciertos y para festivales multitudinarios, pero no parece una solución para el pequeño ni para el mediano formato que tendría que añadir a la producción unos costes inasumibles”, subraya.

Marino González, director de Metrópoli, confía en dar un paso más en el festival que lleva el mismo nombre en Gijón, que pudo realizar conciertos durante el verano pasado con un aforo de 800 espectadores, todos sentados. “Confiamos en poder doblar la cifra, pero aún hay que esperar para ver cómo evoluciona la incidencia del covid”, explica. En su caso además trabajar en otro proyecto, el Boombastic, que se celebrará en cuatro fines de semana a partir del 15 de julio en Llanera. “Es una puerta de esperanza lo sucedido en Barcelona, a que con las medidas pertinentes podamos ir recuperando ese modelo, de conciertos de pie, menos distancia de seguridad, con test a todo el mundo, y crear una burbuja covid, que es lo que venimos promoviendo con ‘Boombastic’, con las mismas pruebas y protocolos”, cuenta. “El aforo que planteamos es de 2.500 personas, durante tres días, con varios artistas, y estamos a la espera de ver cómo evoluciona todo, esperamos que se pueda hacer, porque hay que empezar a dar pasos para recuperar la normalidad”, añade.

También con limitaciones se celebró el Tsunami Xixón el año pasado. Esteban Girón, responsable de comunicación del festival, mantiene un discurso de prudencia: “Cualquier acercamiento a una normalidad es esperanzador, pero hay que ser cautos y responsables. Ha sido un ejemplo el del Barcelona, pero hay que ser muy rigurosos con la situación sanitaria”.

En su caso es consciente de la dificultad de recuperar citas multitudinarias, pero sí que reclama que el sector avance. “Si se tiene que repetir lo del año pasado es un fracaso total. Se supone que hemos aprendido para combatir el virus”, apunta. “En nuestro caso, un festival de rock y guitarras, no tiene sentido que la gente esté sentada, aunque tampoco tiene sentido que estén las UCIS llenas, así que hay que mirarlo todo con mucho cuidado”, reflexiona

Enrique Granda, promotor musical, prefiere esperar para evaluar si el experimento de “Love of Lesbian” es arriesgado. “Los test tienen un error del 30%. Habrá que ver en unas semanas si ha salido bien. Pero lo que necesita el sector es un protocolo para hacer eventos seguros y realistas, que es algo que no existe en Asturias. Urge eso, saber cómo se deben hacer eventos seguros, pero sin llegar a pensar a conciertos con tanta gente, que eso lo veo difícil”, comenta. De ahí que vea más prioritario conocer las pautas para trabajar como sucede en los “teatros, museos u otros espacios públicos”. “Hay que trabajar en la realidad de este verano, que no creo que vayan a ser conciertos de 5.000 personas, y todos somos conscientes que debemos ir a aforos mayores, pero con la gente sentada”, subraya.

“Lo de Barcelona fue un hito, pero todos los profesionales del sector estamos pendiente de los resultados de este estudio”, avisa Enrique Patricio, promotor. “Ha sido un alivio ver que se trabaja en este aspecto, parece que la Cultura importa algo por fin. Tenemos puesta la esperanza de que eso nos vaya abriendo poco a poco a una avance hacia la normalidad”, enfatiza antes de añadir que las autoridades sanitarias deben marcar las pautas, pero que deben consultarles su opinión: “A los profesionales del sector nos deben tener en cuenta, podemos tener una visión cercana a protocolos realistas”.