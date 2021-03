La Televisión del Principado de Asturias estrena hoy a las 23.15 horas el programa “Reverso, la otra cara del deporte”, una producción de Asturmedia. Se trata de una serie documental de once capítulos centrados en el mundo del deporte, no solo a nivel competitivo, sino también conociendo todos los detalles que rodean a la mera actividad. Cada capítulo está centrado en un aspecto de actualidad relativo a un deporte en particular.

La periodista Laura Solís conduce este espacio de entrevistas en el que se realzan valores extradeportivos que atañen a los propios protagonistas, deportistas asturianos consagrados, o que aspiran a serlo algún día.