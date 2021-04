Un asturiano, en la élite europea del big data

Un asturiano, en el grupo de expertos recién creado por la Comisión Europea sobre big data. Bruselas ha seleccionado, junto a otros 19 profesionales, al ingeniero de Telecomunicaciones David González Martínez para ayudar a la UE a que acierte en la toma de decisiones, explotando mejor los datos y, especialmente, los de las empresas privadas. “Recibí una carta hace dos semanas. No me esperaba ser elegido, fue una gran sorpresa, porque sabía que iban a manejar muchas solicitudes. Creo que será una experiencia muy interesante. Tengo muchas ganas de empezar”, asegura. La primera reunión tendrá lugar el próximo 15 de abril y serán seis horas (mañana y tarde) de trabajo. González Martínez es con tan solo 36 años jefe de big data, analítica avanzada e inteligencia artificial en el Grupo Vodafone.

El ingeniero asturiano compartirá su experiencia con 19 expertos más procedentes de Alemania, Bulgaria, Bélgica, Países Bajos, Italia, Dinamarca, Estonia, Rumanía, Polonia, Portugal, Grecia y Suecia. Por parte de España han sido seleccionados también Luis Cardo Jalón (socio de Open Ideas) y Emmanuel Letouzé (investigador en la Universidad Pompeu Fabra y fundador de Alianza Data-Pop). “Entre todos no solo tenemos una buena visión de nuestro país, sino también global. Conocemos muchas fuentes de datos y eso es algo que para la Comisión Europea es muy importante. Supone estar en la vanguardia”, dice David González. Sobre todo, a Europa le interesa explotar los datos de las empresas; una información, apunta el directivo de Vodafone, que ha puesto en valor la pandemia.

“Desde la crisis del coronavirus se han dado cuenta de que las compañías tienen datos de gran valor, como fueron los de movilidad para conocer la propagación del virus. Nosotros, en Vodafone, medimos, por ejemplo, esa propagación con un proyecto en colaboración con una Universidad inglesa”, comenta González, que profundiza aún más. “La CE quiere mejorar la toma de decisiones en base a hechos y, para eso, necesita datos. Y no solo datos disponibles en organismos públicos como hasta ahora, sino información también de las empresas privadas. Creen que eso no solo va a tener un impacto positivo en la economía, sino en la sociedad en general”, agrega.

González se enteró a través de su compañía de que Bruselas andaba buscando expertos para llegar a esa meta y no lo dudó. Presentó su solicitud, consciente de que el número de seleccionados sería escaso (veinte) y, en cambio, el de solicitudes, muy grande. “Me pareció que por el tipo de experiencia que acumulaba podía encajar. Ellos quieren que te presentes a título personal, no en nombre de ninguna empresa. Y todos los que hemos dado el paso es porque tenemos interés en ayudar a la Comisión Europea y porque, lógicamente, formar parte de este grupo de expertos te da cierto prestigio”, señala. David González se estrenará el 15 de abril, con la primera reunión, a la que asistirá virtualmente la directora general de Eurostat, Mariana Kotzeva. “Ya mandaron la agenda; está todo superpreparado. Habrá una presentación de Mariana, luego intervendremos los componentes del grupo de expertos Y, a partir de ahí, nos hablarán de los objetivos a tratar, nos dirán cómo elaboran ellos las estadísticas, qué fuentes de datos tienen interés en utilizar...”, explica.

González Martínez es un orgulloso licenciado de la Universidad de Oviedo. Pertenece a la tercera promoción de “telecos” y afirma que la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón le dio “la base necesaria para trabajar en los datos”. Y llegar tan alto. “Sinceramente, de mi paso por la Universidad conservo mis mejores recuerdos. Tuve profesores excelentes y, aunque fue una carrera dura, me dio muchísimo conocimiento”, dice. El responsable de big data de Vodafone Business nació en Zaragoza, sin embargo, se mudó a Oviedo de muy pequeño, por lo que su corazón, subraya, “es asturiano”. Es hijo de los catedráticos de Álgebra Santos González y Consuelo Martínez. Con dos padres matemáticos, David González heredó el gusto por los números.

Y fue así como dio el salto a este sector, que entonces, cuenta, “no era nada conocido” y ahora, en cambio, “se ve como lo más guay”. “Siempre me gustaron las matemáticas y la estadística, y tuve la gran suerte de que un matemático, José Luis Flórez, apostó por mí y entré en Neometrix, que después fue adquirida por Accenture. Con Accenture me fui a Norteamérica y a Canadá, y eso fue para mí una experiencia profesional maravillosa”, indica. De ahí pasó a fundar la compañía digital Touchvie y hace cuatro años recibió la oferta “irrechazable” de ser el responsable de big data en el Grupo Vodafone. “El puesto a nivel global era en Londres, pero me permitieron quedarme en Madrid, aunque viajando mucho en los primeros años. Soy un auténtico afortunado”, apostilla.

David González es un firme defensor de la implantación del grado de Ciencia e Ingeniería de Datos en la Escuela Politécnica de Gijón, que podría entrar en funcionamiento el próximo curso con 61 plazas si recibe el visto bueno del Principado y del Consejo de Ministros. “Yo creo que, a la hora de implantar una nueva titulación, hay tres ángulos que mirar: el nivel académico, el talento y el vínculo de los estudios con el mundo laboral. Al menos los dos primeros los tenemos: en la Universidad de Oviedo hay unos profesores excelentes y yo lo viví en primera persona, y, por otro lado, Asturias forma talento y buena prueba de ello es que muchos ocupamos puestos de relevancia. Y queda la tercera pata... El mundo ha cambiado mucho y la Universidad tiene que dar un paso en ese sentido”, remata.