Ángel Miguel (Oviedo, 1976), guitarrista y cantante, líder de "Real Straits", músico acompañante de artistas como Igor Paskual o Paula Rojo, y que ha compartido escenario con leyendas del rock del calibre de Willie Nile o Elliot Murphy, se embarca en su proyecto más personal.

Junto a "The Travellers", auténticos compañeros en mil batallas, y desde sus propias canciones, invita a iniciar un nuevo viaje a través del espacio y del tiempo hasta un lugar donde confluyen country, blues y rock and roll de raíz norteamericana, con un sabor inconfundiblemente británico, "made in Spain".

Su música pretende ser una isla en medio del océano, donde las dos orillas del Atlántico se dan la mano. Un recorrido autobiográfico, pero no exento de referencias universales, que cada uno podrá llevar al terreno de su propia experiencia vital.

Antón Ceballos al bajo, Alejandro Blanco a la batería y Sam Rodríguez a los teclados (The Travellers) colaboran de forma magistral con Ángel para hacernos llegar no solo ecos del pasado, sino también sonidos de un futuro algo incierto, necesariamente mejor que nuestro extraño presente. Canciones atemporales para tiempos inhabituales; recuerdos ordinarios para tiempos extraordinarios.

"´93" es primer single y primer corte de un disco evocador, que te hará revivir aquellos momentos donde todo era posible, donde creíamos ser los mejores, para ver que, en el fondo, y pese a todo, lo hemos logrado…

La propuesta pasa por buscar respuestas a estas preguntas:

¿Qué hacías tú en el 93?

¿Cuánto tiempo has soñado con un camino diferente?

¿Sigues intentándolo?

¿Son palabras en vano?

¿Hay excusas para el amor?

Ángel Miguel & The Travellers quieren ayurdar a responder esas preguntas y muchas otras a través de sus temas, plenos de matices y con la esencia que atesoran tus discos de siempre.