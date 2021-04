Xurde Menéndez: "Soy más optimista que nunca sobre la oficialidad de la llingua"

¿Qué hace un biólogo maliayo en Dallas?

Mi formación posdoctoral, lo que coloquialmente se conoce como el postdoc. En ciencia es muy común realizar una estancia de varios años, normalmente en el extranjero y con el fin de ganar experiencia, una vez terminada la Tesis Doctoral. Yo realicé la mía en la Universidad de Oviedo bajo la dirección de Carlos López Otín y Alejandro Piñeiro Ugalde, dos personas que me marcaron muchísimo en lo científico y en lo personal. Una vez presentada la tesis en junio de 2019 y en formato trilingüe (inglés, castellano y asturiano) sentí muy fuerte la necesidad de irme temporalmente. Llevo aquí desde enero de 2020, más de un año ya. Cuando estaba en Asturies contaba los días que me faltaban para marcharme, ahora lo que hago es contar los que me restan para volver. Dicho de otro modo, me fui para poder quedarme.

¿Por qué la biología?

Fue una decisión de última hora, nunca fui de esos que lo tienen todo claro desde pequeños. Tuve buenas influencias de los profesores de biología del instituto en el que cursé la ESO y el Bachillerato: la Universidad Laboral de Xixón. Recuerdo con cariño a Clara Calles, Susana Herrero y Olga Martínez; aunque lo realmente decisivo creo que fue el hecho de vivir en un pueblo, Quintes, en contacto directo con la naturaleza. Tengo grandísimos recuerdos de mi etapa en la universidad, fue una de las mejores épocas de mi vida. Cuando estaba en cuarto curso empecé a plantearme qué iba a hacer después de la carrera porque mi vocación era entonces muy dispersa. Un día soleado de julio de 2012 cerré los ojos y cuando los abrí estaba trabajando en el laboratorio de Otín.

¿Por qué Dallas?

Lo cierto es que la ciudad fue un aspecto que no pesó prácticamente nada en mi decisión. Lo que tenía claro es que quería estar fuera unos años y el país de destino tenía que ser EEUU, a partir de ahí lo único que tuve en cuenta fue el laboratorio en el que iba a trabajar. Actualmente formo parte del grupo de investigación del Dr. Eric Olson, referente mundial en el estudio de la biología y las enfermedades del corazón y del resto de músculos, que tiene su sede en la UT Southwestern Medical Center de Dallas.

¿Por qué el asturianu?

Es mi lengua materna. Es algo que nunca me planteé porque sale natural, aunque también es cierto que influye un compromiso personal. Nadie lo expresó mejor que el poeta Pablo Texón cuando dijo “tamos nesto por amor. Y l’amor siempre gana”. Toda lengua es, sin duda, el pico más alto dentro del relieve cultural de un pueblo y dejar que la llingua asturiana se pierda sería algo imperdonable. Tampoco es solamente una cuestión nostálgica, creo firmemente que el asturianu tiene gran potencial transformador para la sociedad. Ahí radica una de las ideas motrices de La vida en cuatro lletres: el uso del asturianu como vehículo de divulgación científica. Un campo que está muy poco explorado y que tiene muchas potencialidades.

¿Qué obstáculos surgen al traducir a López-Otín?

Traducir es algo muy difícil. Y traducir desde el castellano al asturianu, dos lenguas que se parecen, es todavía más delicado. No se trata solamente de usar palabras asturianas, sino de conseguir una sintaxis asturiana: emplear las palabras adecuadas en el orden en que nosotros las decimos. Sin embargo, Carlos tiene la maravillosa capacidad de explicar temas extraordinariamente complejos de la forma más simple, eso sin duda facilitó las cosas.

¿Traducir un libro de ciencia es más complicado que una novela o un poemario?

Nada hay en el mundo como la poesía. Es el lenguaje del alma. En pleno confinamiento, que aquí en Texas fue muy tenue, me dio por traducir el poema Coronavirus de Xuan Bello, referente indispensable, del asturianu al inglés. Tardé cinco o seis días para un poema, luego guardé el documento en una carpeta del ordenador durante meses; finalmente lo publiqué una red social aunque no me convence el resultado.

¿Qué palabra científica le suena a gloria en asturiano?

Muchas. En el año 2019 y en colaboración con la Academia de la Llingua Asturiana publicamos el TermAst de Bioquímica y Bioloxía Molecular, un glosario de términos científicos en asturiano. Con La vida en cuatro lletres tuve la oportunidad de desplegar ese vocabulario y someterlo a la crítica de la comunidad. La mayoría de los términos provienen del inglés que es la lengua hegemónica en la ciencia. Así, amiestu alternativu para referirse al proceso de splicing o puxadores para referirse a los enhancers que controlan la expresión de los genes son algunas de las propuestas que realizamos.

¿Colaboró Otín en el proceso de traducción?

Totalmente. Estuvo muy implicado desde el minuto uno. Tanto Xosé María Fernández, que revisó el primer borraror, como yo le preguntamos muchas cosas a Carlos para no caer en eso de “traduttore, traditore”. Además, jugó un papel muy importante en implicar a los 16 artistas asturianos que desinteresadamente hicieron obras originales para ilustrar lo diferentes capítulos del libro: Carmen Figaredo, Hugo Fontela, Pablo Maojo, Juan Mittelbrunn, Pablo de Lillo, Nieves Alonso, Manolo Linares, Radamés Hurlé, Carmen Mendoza, María Braña, Pilar Camblor, Víctor Botas, Xosé Ramón García «Monchu», Jana Avello, Eugenio López y Mercedes Pérez. Finalmente, los dos acordamos que los beneficios de este trabajo colectivo debían destinarse a una causa solidaria y decidimos donar nuestros derechos como autor y traductor a la delegación de Asturies de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), para ayudar a los pacientes asturianos con esta enfermedad que “nos hace sentir tan vulnerables”. La gente de AECC hace una labor extraordinaria para la sociedad y todo lo que se les ayude es poco.

¿Cómo es el carácter del dallasita?

Hay de todo. Es una sociedad muy diversa, aunque en general es gente políticamente muy correcta, algunas veces demasiado. No obstante, hay un peso muy importante de la comunidad latina, la cual se mueve en unos parámetros mucho más cercanos a los nuestros. El concepto de “países de nuestro entorno”, tal como nosotros lo empleamos, me parece tremendamente engañoso. Nadie es más de nuestro entorno que aquellos con los que compartimos la lengua española.

¿Cómo es su día a día en Dallas? ¿Echa de menos una buena fabada?

Echo de menos muchísimas cosas. La primera de todas es, sin duda, la gente; incluyendo familia, amigos, vecinos… Por supuesto la comida no tiene comparación con la de allí, aunque otra cosa que extraño muchísimo es la mar. Por muchos meses, durante la pandemia, mi vida, como la de otros muchos, fue todo aquello que sucedía entre el laboratorio, el supermercado y el apartamento donde vivo. Ahora que estoy vacunado me atrevo a hacer alguna cosa más.

Allí mataron a Kennedy. ¿Ya hizo el circuito turístico del magnicidio? ¿Está muy presente aquel episodio hoy en día en la sociedad de la ciudad?

Sí, lo hice el 31 de diciembre del año pasado y me dejó muy emocionado. La verdad es que fue una de mis mejores Nocheviejas. Visité Dealey Plaza, donde dos cruces blancas en la carretera señalan los lugares donde las balas le alcanzaron, y también el museo que hay en el edificio desde el que dispararon, una especie de biblioteca cercana. Allí se explica todo con muchísimo detalle y uno puede percatarse de cómo en plena Guerra Fría hubo un líder que mereció tal nombre. En la actualidad necesitamos líderes que también merezcan ser llamados así. Con respecto a la polémica que todavía envuelve su muerte en el museo optaron por una solución inteligente: explicar todas las hipótesis, incluso las más remotas, y ponerlas todas al mismo nivel. En la práctica es más o menos lo mismo que no explicar ninguna.

¿Qué le agrada y qué le incomoda de Dallas?

Me gusta su tranquilidad, aunque sea la novena ciudad en población de EEUU uno no tiene la sensación de estar en una gran urbe porque todo está muy disperso. Lo que más me incomoda es que la ciudad no se puede recorrer a pie. A menos que estés en el centro (downtown) todo lo que se encuentre a más de 20 minutos de distancia es inaccesible para el caminante, ya que cuando menos te lo esperes la acera se acaba y no puedes pasar.

Texas, ¿hay tanto racismo / conservadurismo como dicen?

Hay mucho mito en todo eso. La sociedad norteamericana es, en general, profundamente conservadora y el eje izquierda-derecha que funciona en Europa no opera aquí de la misma manera. Los texanos están muy orgullosos de lo que son y la historia reciente les ha tratado bien, por lo que no ven grandes motivos para el cambio. En cualquier caso no todo es lo que parece, ya que el alcalde de Dallas, Eric Johnson, es demócrata y negro. Con respecto al racismo, por desgracia, es algo que está presente en todo el mundo y en España no estamos precisamente para dar lecciones a nadie.

¿Cómo se vivió el asalto al capitolio?

Me acuerdo perfectamente de ese momento. Yo estaba trabajando y me enteré por mensajes que me enviaron mis amigos desde España. Al principio tienes la tentación de tomártelo a broma, pero muy pronto te das cuenta de que de broma tiene muy poco. Por un momento tuve la sensación de que todo el mundo contenía la respiración porque el momento era crítico. Afortunadamente se controló relativamente rápido, aunque sin duda fue una vergüenza para el país y un ejemplo pésimo que se lanzó al mundo.

Trump ganó en Texas… 52 por ciento frente al 46,5. ¿Esos seis puntos dicen mucho?

No especialmente. Es triste decirlo, pero hubo mucha más gente votó en contra de Trump, sin importar a quién, que a favor de Biden. Ese voto “anti” fue suficiente en algunos estados pero en Texas no alcanzó a pesar de que era un lugar en el que los demócratas podían ganar. Es cierto también que hay muchos intereses industriales y energéticos en juego, pero no creo que Texas sea un estado significativamente más conservador que Arizona o Nevada donde ganó Biden.

Como discípulo de Otín, ¿qué lecciones vitales ha aprendido?

Son innumerables. El hecho de haber realizado la tesis en su laboratorio fue la experiencia más transformante de mi vida hasta el momento. Una de las cosas que he aprendido de él es a respetar y valorar al maestro, algo que hoy en día se está perdiendo o se ha perdido ya en muchos casos. En este sentido Carlos es mi mentor y yo soy su discípulo, y a partir de ahí construimos todo. Es una persona con extraordinario talento, pero también un trabajador infatigable y disciplinado. Para mi es un referente intelectual indiscutible, un inspirador vital y un ejemplo de compromiso con la ciencia desde la periferia; pero si tuviera que elegir una de entre todas las lecciones que he aprendido de él me quedaría con la capacidad de emocionarse ante y por la vida.

¿Los problemas de Otín hace un par de años le sorprendieron? ¿Ha percibido cambios en él desde entonces?

En este sentido está todo dicho. Se han concedido decenas de entrevistas y absolutamente toda la información es pública. Yo de lo que puedo hablar es de mi experiencia personal. Desde el primer momento lo que Carlos y el resto de profesores del laboratorio nos inculcaron fue la importancia de la honestidad y la integridad científica. Para dar de paso un experimento siempre se exigían todos los controles y las réplicas necesarias y, más importante, si había dudas sobre algunos datos, no se publicaban. Carlos es un referente de compromiso ético, tanto científico como personal, absolutamente fundamental para mí.

La ciencia es una actividad profesional que te deja muy poco tiempo libre.

La primera vez que se publica un ensayo científico y divulgativo en asturiano. ¿Intimidó el reto?

Muchísimo, máxime porque se trataba de mi primer trabajo como traductor, aunque pesaron más los aspectos positivos. Ya existían trabajos científicos en asturiano, pero La vida en cuatro lletres representa la primera traducción de un ensayo científico completo. El él se intentan contestar a preguntas tan interesantes como “¿Qué es la vida y qué nos hace humanos?” Así, se desgranan los momentos estelares de la vida en la tierra, se explica la lógica molecular las enfermedades y se presenta la primera fórmula genómica de la felicidad para entender si este fenómeno está escrito en nuestros genes. En todo momento se usa un tono divulgativo que hace la información accesible para cualquiera. El único requisito que se exige es la curiosidad.

¿Ve próxima la oficialidad del asturiano?

Sin duda ninguna. Soy más optimista que nunca. Creo que en el país se dan el consenso y la correlación de fuerzas políticas y sociales necesarias para acometer la reforma del estatuto que nos lleve a la oficialidad. A pesar de que los protagonistas del proceso de reivindicación lingüística, que empezó en la transición, tuvieron que soportar primero las burlas, luego el ninguneo y más recientemente el insulto y la mentira. Si algo bueno tiene llegar cuarenta años tarde a una cosa es que puedes mirar a otros modelos cercanos y ver lo que ha funcionado y lo que no. La mayoría de las cosas que se dicen en contra de la oficialidad son mentira porque el modelo está sin definir todavía, es solamente un fantasma que algunos agitan para meter miedo. Somos los asturianos los que tenemos que establecer el modelo con originalidad, adaptado a nuestra realidad sociolingüística y dejando de lado el proceso de intoxicación crónica al que durante años estuvimos sometidos y que estaba encaminado a que renegásemos de lo que somos.

¿Cómo las está pasando con la pandemia?

Bueno, como muchas otras personas, con bastante resignación. Creo que todos notamos, más incluso que bajo circunstancias normales, el peso de la monotonía y la rutina; aunque eso no es excusa en absoluto para los comportamientos incívicos o irresponsables que se ven y que muchas veces vienen precisamente de los que tendrían que dar ejemplo. También es cierto que la ciencia es una actividad profesional que te deja muy poco tiempo libre. Existe una imagen un tanto distorsionada de los científicos porque mucha gente piensa que pasamos el rato cacharreando en el laboratorio y teniendo tormentas de ideas. Es cierto que la ciencia es algo apasionante, pero no es menos cierto que es una actividad que demanda muchísimo tanto mental como físicamente, deja muy poco tiempo libre y, en ocasiones, genera frustración y estrés cuando las cosas no salen. Yo no me arrepiento en absoluto, todo lo contrario, pero mi recomendación para los estudiantes es que lo piensen muy bien y den el paso solamente si están 100% seguros.

¿Se siguen las normas de seguridad ahí o las mascarillas brillan por su ausencia?

Hay mucha resistencia, algo que es difícil de comprender, pero lo cierto es que la gente tardó más que en Europa en tomar consciencia de la situación. Aquí se deja muchísimo al criterio individual y cada uno es libre de tomar sus decisiones, lo que sin duda es algo muy positivo. El problema viene cuando las decisiones de una minoría comprometen la salud y la vida de la mayoría, ahí se da un conflicto entre libertades y se necesita un árbitro. Ese árbitro tienen que ser las administraciones públicas, no hay otro válido.

¿El negacionismo le indigna, le asusta o le asombra?

Sin duda me indigna. Me parece el acto de egoísmo más grande que he visto en mucho tiempo. No tiene nada que ver con criterios médicos o científicos, ni siquiera con planteamientos ideológicos. No es casualidad que la mayoría de las personas consideradas negacionistas son individuos que, por probabilidad epidemiológica, lo más seguro es que el virus no les plantee problemas serios en el caso de que se infecten, así que simplemente pasan. Para mí no es negacionismo sino “pasotismo”. Asistí atónito, una y otra vez, al bochornoso espectáculo que ocurría cada vez que se dictaba una medida desde los diferentes gobiernos. En lugar de asumirla, un sector de la población se dedicaba a dibujar la situación más rocambolesca que uno se pueda imaginar para retorcer la norma y llevarla al absurdo con el fin de buscarle las costuras y demostrar sus contradicciones. Una cantidad de energía desperdiciada solamente para hacer cuatro memes y subirlos a las redes. Si en lugar de eso hubiésemos usado esa energía para ver cómo adaptábamos nuestras vidas a esas recomendaciones nos hubiese ido mejor. Algunas medidas han sido injustas o no han funcionado, pero muchas veces tuve la sensación de que nos empeñábamos en ponérselo fácil al virus.

¿Cómo está el tema del español en Texas?

De pena. Sin duda es algo sobre lo que hay que reflexionar. Hay un empeño por parte de algunos sectores en decir que el español está en peligro en España. Es cierto que hay desajustes que habría que corregir, pero en España las lenguas en peligro son el asturianu, el aragonés y, en menor medida, el gallego. Donde el español corre serio riesgo es en el exterior. Es muy triste ver como aquí en Texas inmigrantes hispanos de segunda generación no son capaces de mantener una conversación fluida en español sin introducir multitud de palabras en inglés. El paso por el sistema educativo americano es demoledor porque el español está muy marginado. Además, hay autocensura dentro de las familias y los padres les hablan en inglés a sus hijos, aunque les cueste, con el fin de que no tengan ni siquiera acento. La verdad es que viniendo de Asturies todo me suena muy familiar. También se podría hablar de la situación en Puerto Rico, por citar otro ejemplo. Ahí es donde deberíamos alzar la voz, pero no se hace por criterios tácticos y políticos.

¿Les habla a sus compañeros / amigos sobre la llingua?

Jajajaja, les puedes preguntar a ellos. Algunas veces me tienen que mandar callar.

La bioquímica y biología molecular crea terminología nueva todas las semanas. ¿Qué término surgió en esta?

Surgen términos constantemente, aunque muchos para referirse a aspectos muy específicos. Cuando alguien desarrolla una técnica nueva se apresura a darle nombre para que sea más original todavía. Sin embargo, el esfuerzo desde la divulgación en asturianu va encaminado todavía a traducir los conceptos más biológicos generales.

Lo importante es que los políticos tengan el asesoramiento técnico adecuado y, más importante todavía, que los políticos sean buenos en su trabajo.

¿Cuándo hace que no viene por Asturias? ¿Preocupa mucho más vivir la situación desde tan lejos?

Me marché de Asturies el 28 de enero de 2020. En este año que llevo aquí he vivo una pandemia, las protestas raciales por el asesinato de George Floyd, unas elecciones presidenciales repletas de polémica y el asalto a capitolio. Eso sí, en todo momento seguí muy de cerca cómo iban las cosas en Asturies. Considero de muy mal gusto comparar los datos de contagios y fallecimientos entre comunidades autónomas o países. Para empezar, son vidas humanas, no fríos guarismos, y para seguir cada territorio tiene sus características y particularidades, y los números no son siempre comparables. Por supuesto que hay que hacer autocrítica, pero esta tiene que ser más en sentido introspectivo, no comparándose con la media como hacen los malos estudiantes, y no se puede hacer en plena vorágine, sino una vez que las aguas estén más o menos calmadas. Nos pasamos toda la primera ola debatiendo sobre si el confinamiento se había decretado tarde o temprano, algo que ya no se podía cambiar. Dirimiendo entre galgos y podencos los árboles no nos dejaron ver el bosque, y cuando no dimos cuenta teníamos encima la segunda. Dicho todo esto, creo que en Asturias nuestro sistema público de salud, especialmente la atención primaria; el infinito esfuerzo del personal sanitario y algunas decisiones políticas acertadas nos han permitido navegar por esta crisis de forma menos dolorosa y traumática de lo que podía esperarse en un principio.

Debate economía / salud. ¿Cómo se posiciona?

Creo que establecer esta dicotomía es el peor error que pudimos cometer en esta crisis. Desde el punto de vista didáctico es nefasta. Voy a tratar de explicarme. Nada hay más importante que la salud. Cuando la salud falta la vida se ve comprometida, y con ella todo lo que somos. La gente que ha padecido o padece enfermedades graves entiende esto muy bien. Dicho lo cual, no todas las amenazas para nuestra vida vienen del coronavirus, ya que sigue habiendo enfermos de cáncer, infartos, Alzheimer y muchas otras. Las personas que se dedican a la gestión tienen que poner todos los recursos disponibles para ayudar a los pacientes que lo necesitan pero, les guste o no, tienen que mirar por la viabilidad del sistema a largo plazo. No se trata solamente de las personas que necesitan atención hoy, sino las que la van a necesitar dentro de diez años. Inevitablemente, para que todo lo anterior sea posible se precisan recursos. Además, tener un puesto de trabajo, una estabilidad económica mínima o unas perspectivas de futuro también configuran nuestro estado de salud, especialmente de salud mental. Todo esto se podría conjugar de otra manera si tuviésemos más disciplina, pero cuando se han relajado las medidas una minoría ha arruinado todo y hemos tenido que volver a la casilla de salida una y otra vez como en el juego de la oca.

¿Irían mejor las cosas si en lugar de políticos tomaran las decisiones los científicos?

En absoluto. “Zapatero, a tus zapatos”, es decir, cada uno en su campo. Lo importante es que los políticos tengan el asesoramiento técnico adecuado y, más importante todavía, que los políticos sean buenos en su trabajo. A veces esto último no ocurre. También nos vendría bien tener a todos más humildad y prudencia.

¿Tener vacunas tan rápido cambiará la ciencia? ¿O nos pasará factura?

Las vacunas para la COVID-19 son, posiblemente, de las más seguras que se han generado hasta el momento. Esto ha sido posible porque la inversión pública y privada, sobre todo en algunos países, ha sido muy fuerte debido a las urgencias; y también porque se contaba con muchísimos voluntarios, lo que ha permitido hacer al mismo tiempo distintas fases de los ensayos clínicos. A pesar de la rapidez, las vacunas que se han aprobado han pasado los controles de las distintas agencias del medicamento, por lo que han sido minuciosamente examinadas en varias ocasiones. En resumen, son vacunas efectivas y seguras. Yo me he puesto la de Moderna a finales del año pasado.

¿Se llevó la gaita a Dallas?

No tenía sitio en la maleta, pero es otra cosa que echo muchísimo de menos. Espero que cuando vuelva no se me haya olvidado todo.

“Tener presente d’ónde venimos y descubrime un pasáu col que mirar con esperanza´l futuru”. ¿Sus abuelos conocían el sentido de la vida? Es muy emocionante volver a leer esto. Creo que lo conocían muchísimo mejor de lo que lo conozco yo. No es que mis abuelos fueran en eso especiales, sino que es algo que compartían con otros miembros de su misma generación. A pesar de no tener ninguna formación más allá de leer, escribir y “les cuatro regles”; llevaron una forma de vivir sencilla, pero muy auténtica, muy convincente y en completa sincronía con la naturaleza. Mis abuelos vivieron siempre en ámbito rural y, tanto ellos como sus vecinos, eran los últimos representantes de una forma de vida que se estaba acabando con ellos. Entrar en contacto con todo eso era como viajar al pasado, como sumergirse en la atmósfera de El Pindal de Berta Piñán, uno de los cuentos más maravillosos que he leído. Luego asistí con profunda pena a su desplome físico y mental y, aunque siempre tuve una relación muy íntima con ellos, para algunas cosas era ya tarde. Cuando ensamblé todas las piezas la referencia de mis abuelos se volvió imprescindible, y su ejemplo de humanidad, también con sus defectos, es desde entonces una brújula vital que me permite mirar con esperanza al futuro. Si algo me gustaría decir a la juventud es que le dediquen tiempo a sus abuelos y abuelas, que hablen con ellos, que les graben en audio o video y que salven todo eso que conforma el maravilloso concepto de la memoria colectiva antes de que sea tarde.

¿Sigue las claves de la salud marcadas por Otín o se salta alguna?

Las claves de la salud no son recomendaciones para mantenerse sano, sino que son las características moleculares y celulares que definen la vida y, cuando estas se alteran, aparece la enfermedad. Fue un trabajo titánico de revisión e integración de conceptos biológicos que Carlos ha realizado en colaboración con el científico francés Guido Kroemer. El artículo ha tenido repercusión mundial y se citará miles de veces en la literatura científica. De hecho, aquí en Dallas varios compañeros me preguntaron por él. Sorprende que uno de los sitios donde más tardó en saltar la noticia fue en Asturies, incluso a la propia universidad le costó reaccionar. Igual estábamos haciendo “la digestión del cocido” como en La Regenta de Clarín.

¿Cómo se ve el show político que desencadena la pandemia?

Me da mucha pena, y aunque suene a tópico creo que se necesita una reflexión colectiva sobre este asunto porque por aquí vamos por mal camino. Hay demasiado odio, miedo, mentiras y ruido que nos distrae de lo que es importante y relevante. Si seguimos así acabaremos en la Ciudad vampira de Nacho Vegas, cuyas canciones me han hecho pensar mucho, y nadie nos devolverá lo que alguna vez fue nuestro. En el caso concreto de Asturies lo primero que nos hace falta es recuperar el optimismo, una luz que disipará muchas tinieblas. Tenemos que dejar de pensar en lo que fuimos y ya nos somos y empezar a pensar en lo que tenemos la obligación de ser. Se habla mucho de reconversiones, la primera que necesitamos en una reconversión social y a partir de ahí vendrá todo lo demás. Por favor, no nos pasemos lo que nos resta de vida en una habitación sin vistas.