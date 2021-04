El baño playero, libre de mascarilla

La propuesta que el Ministerio de Sanidad transmitió ayer a todos los responsables autonómicos incluye que la mascarilla solo sea obligatoria en las playas cuando se esté paseando o en situaciones en que no haya distancia de seguridad, mientras que se excluye durante el baño, la práctica de deporte o en los periodos de descanso en un lugar fijo, tanto en el mar como en piscinas y otros espacios acuáticos.

El objetivo de Sanidad con esta propuesta es para “modular” la obligatoriedad del uso de mascarillas que contempla la ley de nueva normalidad. En concreto, se pretende acordar la regulación del artículo 6.2 que establece que no será exigible el uso de mascarilla en el caso del ejercicio de deporte individual y permite que se pueda exceptuar el uso de la mascarilla cuando, por la propia naturaleza de las actividades, ese uso resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. En este resquicio legal se incluirá el permiso para tomar el sol sin mascarilla en la playa o la piscina. Así, Sanidad pretende equiparar al ejercicio de deporte individual a las actividades que supongan un esfuerzo físico intenso, de carácter no deportivo, al aire libre y de forma individual.

La mascarilla es la “mejor amiga” de la humanidad pandémica y todo lo relativo a su uso se ha convertido en asunto esencial. La Dirección General de Tráfico zanjó ayer una de las polémicas relativas a la mascarilla tras aclarar que no usar mascarilla dentro del vehículo particular no constituye un delito de tráfico, ya que se trata de una medida de salud pública sobre la que la administración de tráfico no tiene competencia alguna. Sin embargo, es preciso recordar que el BOE sí contempla como un infracción la no utilización de la mascarilla en vehículos privados cuando se viaja con no convivientes.

Tal y como informó a través de un comunicado en sus redes sociales, la DGT asegura que el “no uso de la mascarilla no es una infracción de tráfico”, por lo que no entra en sus capacidades la de sancionar ni a través de multa ni con una sustracción de puntos del carné. En este mismo comunicado, el organismo público ha explicado que no existe ningún artículo dentro de la ley de Tráfico y Seguridad Vial que recoja que no llevar un cubrebocas pueda suponer un precepto infractor y, mucho menos, que lleve aparejado la pérdida de puntos del permiso de conducir.

De esta forma, la Dirección General de Tráfico desmiente las noticias y rumores que en los últimos días habían puesto sobre la mesa una supuesta ilegalidad de no llevar mascarilla en el coche. También ha querido lamentar la posible desinformación que estas “falsas noticias publicadas y no contrastadas ni con la fuente ni con la normativa de tráfico y seguridad vial” hayan podido causar en la ciudadanía.