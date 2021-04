Desde que se empezó a emitir el documental de Rocío Carrasco no se habla de otra cosa, pero ahora que su hija, Rocío Flores, ha debutado como colaboradora en uno de los programas de mayor audiencia de la cadena, 'El programa de Ana Rosa', todo el mundo está pendiente de las declaraciones que ésta pueda hacer sobre lo que se está diciendo de su padre y de su hermano.

Lejos de eso, Rocío Flores se limitó a defender a Olga Moreno y no habló absolutamente nada de su madre y eso ha hecho que muchos espectadores apoyen y aplaudan la actitud de la joven. Belén Esteban una de ellas, que además de formar parte de los colaboradores de la misma cadena que ella, nos ha dado su opinión al respecto.

Y es que hay que recordar que Belén es muy amiga de Olga Moreno y también de Rocío, lo que le ha hecho estar en una situación complicada durante estos días por el testimonio de Rocío Carrasco. Aún así, la Esteban nos ha confesado que: "La he visto guapísima" y nos aseguraba que la había visto: "Bien, estaba en casa".

La colaboradora de 'Sálvame Diario' también tiene buenas palabras para Olga: "Pues muy bien, a todos los he visto muy bien, acabamos de empezar, a ver lo que pasa". En cuanto a cómo se encuentra Antonio David en estos momentos, desvela que: "No sé, no tengo ni idea".

Este viernes conocíamos públicamente que Belén había perdido la demanda que le interpuso Ángela Portero y nos ha asegurado que: "Sí, yo voy a pagar, pero necesito el número de cuenta. Yo pago, lo que tienen que hacer es pagar los que no pagan" y nos ha asegurado que no quiere recurrir más: "No, no quiero".