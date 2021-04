"Miente como un bellaco. Si estaba malo, ¿por qué se lo comió todo?". Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son cada vez más frecuentes en las redes sociales. Especialmente en las especializadas en gastronomía. Eso es lo que ha pasado entre un comensal y el propietario de una sidrería de Oviedo. El cliente dejó un comentario negativo de la comida y la respuesta del hostelero, enfadado, no se hizo esperar: "Usted solo sale de casa a hacer daño".

El mensaje que desató esta situación, de este mismo mes de abril, fue el siguiente: "Fui a comer después de leer las magníficas opiniones. Comí el menú en día festivo, que consistía en arroz con marisco, merluza rellena de marisco, jabalí, etc. Viendo esto pensé que sería magnífico. Delante pedimos navajas frescas, que no entraban en el menú. Bueno, pues jamás he comido un menú tan malo. Siento romper la racha de buenas opiniones. Eso sí. la atención y el trato muy cuidado".

La respuesta del empresario no se hizo esperar: "Hola, muy buenas. ¿Sabe una cosa? Está mintiendo. Miente como una bellaco. Si estaba muy malo, ¿por qué se lo comió todo? Si era incomible, ¿para qué me felicita? Veo su perfil y compruebo que tiene tres opiniones y las tres pésimas", critica con dureza el empresario, que además asegura que conoce uno de los restaurantes duramente criticados por el cliente. "Se come de cine". La dura respuesta sigue: "Usted sólo sale de casa a hacer daño. Reflexione porque actitudes así aportan bien poquito".

Este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes. No son pocos los hosteleros que aseguran que en numerosas ocasiones estas críticas vienen de "cuentas falsas", que sólo pretenden dañar la imagen de los establecimientos. Por ello, urgen a estas plataformas la puesta en marcha de mecanismos que ayuden a verificar que, efectivamente, el usuario que escribe una crítica ha consumido en el loca.

Por supuesto, también hay quien asegura que este tipo de prácticas se llevan a cabo al revés, con falsas críticas positivas para mejorar la reputación de ciertos establecimientos.

Un buen posicionamiento en estas plataformas ayuda a los locales hosteleros a tener más público.