Primer aullido de Cris Puertas en el teatro Palacio Valdés

El texto que interpretó Puertas no se escribió para la escena, pero lo parecía. Puertas explicó: “Que yo sepa, nunca escribió para el teatro. Cuando pedí la licencia para poder montar un espectáculo a cuenta de su poema me dijeron que nunca nadie lo había solicitado antes. Sí que se había pedido para un recital. Hay uno del actor Diego Luna, pero esto que estrenamos el próximo miércoles no es un recital. O sea, ‘Aullido’ es la primera vez que sube a los escenarios”.

Música, verso y luz para contemplar un espectáculo que a partir de ahora va a marcar la línea de trabajo de una nueva compañía en la escena, que lo es de suyo, aunque Puertas lleva casi veinte años a sus espalda.