Todo el mundo tiene su límite. Y el de un hostelero ovetense ha sido superado por las críticas en Tripadvisor. Prueba de ello es la dureza y socarronería con la que el empresario responde a los malos comentarios que considera injustificados y que, se podría decir, tienen hasta sello propio. "Se está creando una especie peligrosa llamada 'tripadvisarius foribundus'" o "no tiene ni pajolera idea", son algunas de las frases utilizadas por el propietario del establecimiento.

Uno de los comentarios más cómicos es el del "tripadvisarius foribundus", que comienza con una mala crítica de un supuesto comensal: "Un sitio como este que presume de tener buen marisco no puede servir una almejas con tanta arena, una pena. Y la limpieza brilla por su ausencia". Cortita, pero hiriente. Tanto que el hostelero fue a saco en su respuesta: "¿Perdona? ¿Estás segura? ¿Almejas con arena? Creo que te equivocas de sitio, nosotros trabajamos con almeja correctísimamente depurada, probablemente serán almejas de algún sitio de esos de comida rápida que frecuentas. Háztelo mirar, mira a ver cuándo creaste el perfil, cuántas opiniones tienes y todas negativas. Déjate guiar por tu sentido común, no por oídas. Se está creando una especie peligrosa llamada "tripadvisarius foribundus". No te contagies, hazme caso. Un saludo".

El de la pajolera idea es otro de los mejores. Empieza por este comentario de un cliente: "Para empezar, el camarero muy poco amable. Pedimos una mariscada, y sin más; la esperaba mejor por 90 euros para dos personas. En cuanto a los postres, horrible. Pedimos tarta de Oreo y otra de chocolates. Los peores 116 euros invertidos. Ni volvería ni la recomiendo".

Nuevamente, el hostelero salta como un resorte: "Es todo un gustazo que no tenga ni pajolera idea del valor del producto que trabajamos, si lo supiese no le parecería caro. Más bien lo contrario. Pero claro, la ignorancia es tan osada... Un saludo y vaya a dar una vuelta por la plaza y mire el precio del marico".

Pese a estas contadas experiencias, las críticas del establecimiento son, generalmente, muy buenas. De hecho tiene una puntuación muy alta y es uno de los establecimientos con mejor puntuación de Oviedo.

Este tipo de situaciones entre hosteleros y presuntos clientes insatisfechos son cada vez más habituales. Tanto, que no han sido pocos los empresarios que piden a estas empresas que exijan un ticket o una prueba a aquellos internautas que quieran dejar sus comentarios. Esto es así, porque sospechan que, en ocasiones, las críticas son falsas.

Esto, además, tiene especial importancia para ellos, porque cada vez este tipo de plataformas tienen más peso entre los clientes a la hora de decidir dónde comer.