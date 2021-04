“Le debo lo que tengo al deporte; aunque llegaré antes a la silla de ruedas, hace tiempo que decidí”

David Fernández (Mirallo de Arriba, Tineo, 1986), campeón de España paralímpico de lanzamiento de peso y disco, sabrá en junio si competirá en peso en Tokio. En un mes va al gran meeting de París y luego al Campeonato Europeo en Polonia y al de España, en Sevilla.

–Competir en el estadio olímpico de Londres ante 50.000 personas encaja con mi forma de ser y no lo habría tenido antes. Pelear y sufrir cada día son valores que gané después del accidente de tráfico en el que perdí la pierna izquierda. Al deporte le debo lo que tengo.

–Concrete.

–Yo iba a estar en silla de ruedas y andar cien metros con muletas. Entrenar mejoró mi rehabilitación.

–¿De qué forma?

–Estuve un año, hasta 2013, en silla de ruedas; en 2014, con dos muletas; en 2015, con una muleta, y en 2016 con bastón.

–¿Cómo era usted antes del choque?

–Un mozón de maduración lenta. No hacía deporte. Hasta los 14 años jugué al fútbol, mal. A los 17 años, cuando estudiaba en Gijón un grado superior de Instalaciones Electrotécnicas en el IES Fernández Vallín, hacía full contact tres o cuatro días a la semana y pesas.

–¿Y en la vida?

–Al acabar los estudios hice prácticas en Applus revisando líneas de alta tensión y eso me llevó a revisar los equipos de control medioambiental de la térmica de Cangas del Narcea, donde entré el 2 de febrero de 2008. El 2 de febrero de 2009 me contrató Unión Fenosa en el mantenimiento eléctrico de la planta desulfuradora. El 2 de febrero de 2012 tuve el accidente. Tenía 25 años, novia desde los 19, un Audi A3 y había ascendido al equipo de fútbol infantil de Tineo.

–¿Cómo fue el accidente?

–Salí de trabajar y vine a Oviedo a una revisión de la vista. De regreso, paré a ver la segunda parte de un partido de fútbol; luego visité a Tamara, mi novia, y seguí para el pueblo, por la carretera buena. En la recta de entrada al pueblo de mis abuelos, a las doce y media, me dormí y choqué contra un árbol.

–¿Un choque grave?

–Estoy vivo porque mi madre, como la mayoría de las madres, es una pesada y me llamó seis veces al teléfono porque tardaba. Me despertó, le conté que estaba grave, llamé al 112, me desmayé y desperté 43 días después.

–¿Cómo fue ese despertar?

–Lo primero que oí fue a un médico que preguntaba: “¿Todavía no le dijeron nada de la amputación?”.

–¡Vaya susto!

–No me afectó tanto la pierna como que mi vida cambiara tanto. Me vi en la cama del viejo HUCA lleno de cables, con nueve costillas rotas, una mano que no funcionaba, hierros de la cadera al tobillo... Lloré porque me pasara a mí.

–¿Cuándo dejó de llorar?

–Mi mayor hostia fue en Cuidados Intermedios, cuando vi a mis padres entrar riéndose –no entendí que su felicidad era verme vivo– y cuando oí que era 13 de marzo y no 3 de febrero. Pasé cuatro meses inmovilizado mirando al techo.

–¿Cómo lo aguantó?

–Las heridas cerraron pronto, las operaciones y los injertos fueron bien al principio. En cuatro meses nunca dormí solo y eso impidió que tuviera el bajón. Tengo de mi padre, Manolo, la competitividad que él tiene en su ganadería de 180 vacas lecheras, y de mi madre, Isabel, que nunca vemos el vaso vacío del todo. Mi hermana Verónica apartó la carrera de ADE para estar conmigo. Tamara venía a verme, mis amigos también. Mi abuelo materno, con 80 años, dormía una noche a la semana conmigo, al principio en un colchón hinchable. El personal me lo hizo fácil cada día. Fue dichoso el primer día en que me pude duchar, sentir el agua que caía marrón y desprendía piel.

–¿Y los días malos?

–El día que más lloré fue cuando me anunciaron el alta: en el hospital me sentía protegido.

–¿Cómo llegó al deporte?

–Por un rebote. Fui a vivir con mi hermana, al lado del hospital. A final de año me pusieron una primera prótesis muy básica. Un domingo que llovía, resbalé, caí y no logré volver a estar de pie hasta que apareció un chico que me ayudó. Esa noche no dormí. El lunes se lo comenté a un amigo y me dijo que donde él hacía halterofilia había gente con discapacidad. A media tarde me llamó, me dijo que me preparara, que me iba a buscar y que me iba a presentar a Lodario Ramón. Empecé con la halterofilia y cambió mi vida.

–¿Hasta qué punto?

–Ya no me miraban con pena y eso me dio autoestima. Tengo una incapacidad permanente y mi trabajo pasó a ser el deporte. Me independicé en Oviedo y Tamara venía a verme. La vida era posible. Tenía mucha gente cerca, ¿cómo no iba a seguir? Me casé en 2015.

–¿Cambió su carácter?

–Antes me preocupaba lo más insignificante; ahora no gasto más tiempo del necesario en lo que no merece la pena.

–Su carrera deportiva.

–En 2015 conocí a un chico en Madrid que, además de halterofilia, hacia lanzamientos. En Asturias me pusieron en contacto con el Oviedo Atletismo y con Miguel Álvarez, que me enseñó el atletismo y sus conceptos básicos, el lanzamiento de disco y jabalina. Destaqué y surgió la oportunidad de entrenar con Manuel Martínez en el Centro Estatal de Rendimiento de San Andrés, en León, de lunes a miércoles, seis horas diarias.

–¿Le afectó la pandemia?

–Como deportista, perdí el contacto con la competición y el entrenamiento; a cambio, pasé mucho tiempo con Noa, mi hija de 3 años.

–¿El deporte de ahora le perjudicará en el futuro?

–Mi problema es el tobillo derecho, limitado, se hincha, duele. Con el trato que le doy con el deporte llegaré antes a la silla de ruedas. Mi futuro no tendrá la calidad de hoy.

–¿Qué le perjudica?

–El peso que necesito tener para el deporte. Antes del accidente pesaba 90 kilos; al salir del hospital, 69; ahora, 112. Cuando deje el deporte deberé bajar 40 kilos. Hace tiempo que lo puse en la balanza y decidí por el deporte. He vuelto a entrenar fútbol en el Vallobín.

–¿Qué vida deportiva espera?

–La mía es corta, con mucha progresión, y soy de los más jóvenes del ranking mundial. El deporte paralímpico es longevo y los lanzamientos también.

–¿Rebobina al accidente y cómo habría sido la vida sin él?

–Me torturó dos años el porqué y por qué a mí. De repente lo acepté y no lo volví a pensar. Antes no era capaz de pasar por el lugar del accidente; ahora puedo fotografiarme junto al árbol contra el que choqué. Estoy muy a gusto con mi vida, conmigo, mi plan y mi entorno. Me falta una pierna, pero he ganado muchas cosas, me siento más completo, mejor persona y con las cosas más claras.

–¿Cómo le apetece el futuro?

–Desarrollar todo mi potencial y ser el mejor yo posible, tener más hijos y vivir en Tineo.