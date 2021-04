El Estado valoró en 18 millones el Goya que la Fundación Selgas vendió por 3,3 millones

El “Aníbal vencedor, que por primera vez miró a Italia desde los Alpes” fue localizado en la Quinta del Pito, en Cudillero, en 1993, por Jesús Urrea, que por entonces era subdirector del Prado. El lienzo, tras dos siglos desaparecido, fue restaurado por el Prado y en 1994 fue la estrella de la exposición que le dedicó al “Cuaderno italiano” de Goya. Parte de los patronos de la Fundación Selgas-Fagalde, incluida la entonces consejera de Cultura, Amelia Valcárcel, se enteraron de la existencia del cuadro y de su cesión por las informaciones publicadas en LA NUEVA ESPAÑA. En el inventario que la Fundación hizo por aquellos años figuraba otro Goya, el “Retrato del General Ricardos”.

En 1998 el “Aníbal vencedor” se pudo contemplar en la Casa de Cultura de Cudillero, con una selección de 22 obras de la colección de los Selgas. En 2008 fue cedido para otra exposición, esta vez en Zaragoza, sobre Goya en Italia. En 2011 la Fundación Selgas-Fagalde cedió el cuadro por seis años al Prado, donde ha permanecido hasta ahora. A cambio, el Prado se comprometió a restaurar cinco obras de la colección de los Selgas.

Amigos del Museo del Prado hizo pública la adquisición del cuadro la semana pasada y comunicó su cesión a la pinacoteca, para su exposición en la colección permanente en la que ya se podía contemplar desde hacía años. La venta fue aprobada por el patronato de la Fundación Selgas-Fagalde, de la que forman parte varias instituciones públicas asturianas, entre ellas la Consejería de Cultura. La consejera Berta Piñán se ha referido a la operación como “un tema complejo”, sin aclarar si votó a favor o en contra de ella, y añadió que el asunto está siendo estudiado desde hace tiempo por los servicios jurídicos del Principado. A preguntas de los periodistas, la consejera declaró que solo dará cuenta del en la Junta General del Principado, donde varios partidos han requerido su presencia para que explique su actuación. Piñán ya pasó por el parlamento regional para informar sobre otra venta de patrimonio de la Fundación Selgas, una Inmaculada del Greco que tenía como destino el Museo de Bellas Artes de Budapest. El Ministerio de Cultura bloqueó el pasado enero la operación al declarar su inexportabilidad. Según fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, el precio de venta acordado sería de 7 millones de euros.

Esperanza Aguirre y su marido vendieron un Goya inédito por 5 millones sin declararlo Bien Cultural

Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro, cuya familia está vinculada a Pravia a través del marquesado de Casa Valdés, vendieron en el año 2012 una obra de Goya sin haberla declarado Bien de Interés Cultural, con el objetivo de pagar menos impuestos, según informó ayer eldiario.es. Por el cuadro percibieron cinco millones de euros. La obra es un retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero y antepasado del esposo de Aguirre, que lo guardaba en la residencia familiar.

El lienzo no está firmado, pese a que no hay duda de que es un original de Goya ya que tras la muerte del propietario, el suegro de Aguirre, en 2010, la familia realizó un peritaje que confirmó la autoría. La pintura no se ha exhibido nunca en un museo español pero ha pasado por la National Gallery de Londres, en una exposición de retratos de Goya en 2015.

La Ley de Patrimonio Histórico Español obliga a las administraciones públicas a que, cuando aparece una obra así, se la proteja como bien de interés cultural (BIC). Aguirre presidía la Comunidad de Madrid cuando se produjo la venta del cuadro, sin tramitar el expediente BIC. Ramírez de Haro vendió el Goya al empresario Juan Miguel Villar Mir, en una compraventa que aún está en los tribunales y en la que también participó Aguirre, ya que están casados en gananciales y el pago llegó a una cuenta de ambos.

El diplomático Íñigo Ramírez de Haro, cuñado de Aguirre, denunció al matrimonio por estafa, blanqueo, fraude y apropiación indebida.