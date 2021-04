Berta Piñán no asistió al patronato que aprobó la venta del Goya y el Greco de los Selgas

La Consejera de Cultura, Berta Piñán, miembro del patronato de la Fundación Selgas-Fagalde, no asistió a la junta en la que la entidad aprobó la venta de la Inmaculada del Greco y el “Aníbal vencedor” de Goya, ambos cuadros propiedad de la entidad, y delegó el voto en su presidente, el abogado Gregorio Peña. La reunión del patronato de esta fundación –que gestiona la Quinta de El Pito (Cudillero) y sus colecciones artísticas– se celebró el 16 de noviembre de 2020. Una semana después, el 23 de noviembre, la Consejera remitió una carta al presidente de la Fundación para transmitirle su “intranquilidad” por las decisiones adoptadas en ella. De ello informó el pasado 9 de febrero en la Junta General. En aquella ocasión, Berta Piñán dio cuenta de las acciones tomadas por su Consejería ante la inminente salida de España del Greco, finalmente abortada por el Ministerio de Cultura al declarar su inexportabilidad, pero en ningún momento hizo referencia al Goya vendido a la Asociación Amigos del Prado, una operación de la que no se tuvo conocimiento público hasta la semana pasada, cuando el Museo anunció su incorporación a la colección permanente.

La Consejera de Cultura confirmó ayer, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, que las dos operaciones fueron aprobadas en la misma junta del patronato, a la que no asistió por haber sido convocada de urgencia a una reunión de la Comisión de seguimiento del covid en Asturias. Cuando tuvo conocimiento de lo ocurrido en la reunión, por carta y después de una semana, manifestó al presidente de la Fundación Selgas-Fagalde que no podía dar su “conformidad” a la venta del Greco, una operación desvelada por LA NUEVA ESPAÑA. La decisión, según Piñán, “supondría una notable pérdida cultural para Asturias y para España”. La consejera aún no explicado si previamente tenía conocimiento del orden del día de la reunión del patronato donde se tomó la decisión de desprenderse de estas dos “joyas” de los Selgas.

Ayer Berta Piñán se remitió a sus explicaciones en el parlamento regional, en febrero, sobre la operación de la Inmaculada del Greco. Sobre el Goya, insistió en que “es otro tema, diferente. El Greco era un tema de salida de patrimonio fuera de España, y desde la Consejería tomamos todas las medidas que creímos oportunas en ese momento, y ahora, con el Goya también estamos tomando todas las medidas oportunas, las medidas que creemos necesarias”. Añadió que se trata de acciones que requieren un “estudio jurídico de todo el sistema estatutario” de la Fundación Selgas-Fagalde, cuya finalidad primordial es “conservar y mantener en el mismo estado que lo recibe” todo el patrimonio familiar, incluidas las colecciones artísticas y bibliográficas.

“Es un tema complejo que no se explica en dos segundos”, señaló la Consejera, reiterando que informará sobre él en la Junta General, “ante los grupos políticos que representan a toda la ciudadanía y donde además tengo tiempo, ocasión y el espacio suficiente para explicarlo todo”.

El 17 de diciembre de 2020 la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, del Ministerio de Cultura, denegó la solicitud de exportación del Greco presentada por la Fundación Selgas-Fagalde. Con anterioridad a esa reunión, la Consejería de Cultura asturiana se había dirigido, por carta, a su coordinador, Carlos González-Barandiarán, trasladándole su “disconformidad” con la salida del cuadro de España. También la comisión permanente del Consejo de Patrimonio fue informada y manifestó su preocupación por el asunto, según Berta Piñán.

El 11 de enero, según la Consejera, la Dirección General de Cultura del Principado remitió una nueva carta a la presidencia de la Fundación, solicitando “información acerca de la situación actual de la colección de arte” de la institución, para valorar “la posible apertura de un expediente de declaración patrimonial”. El presidente de la entidad, Gregorio Peña, dio respuesta a esa carta, pero sin enviar el inventario que le había sido requerido. La Consejera indicó que, a día de hoy, siguen esperando por él. “Una de las primeras acciones que tomamos fue pedir un inventario a la Fundación de todos sus bienes patrimoniales, que no nos han enviado: esa es parte de todo el lío, una parte más”, admitió Piñán. Los servicios jurídicos de la Consejería de Cultura están estudiando el asunto, para decidir “los siguientes pasos a dar por parte del Servicio de Patrimonio”.

El “Aníbal vencedor” de los Selgas fue valorado por el Estado en 2011 en 18 millones de euros. Esa valoración fue actualizada, por la misma cantidad, en 2020. La Asociación Amigos del Museo del Prado lo adquirió por 3,3 millones de euros.