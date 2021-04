Los humanos hacen la primera ley contra los robots

El escritor de ciencia ficción Isaac Asimov formuló en 1942 la tres leyes de la robótica. En esencia: que un robot no hará daño a un ser humano, que debe cumplir sus órdenes y que debe proteger su propia existencia siempre que este principio no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. En 2021, la digitalización de la sociedad y el big data han convertido a la inteligencia artificial en un servicio y un peligro cotidiano, así que la ficción de Asimov ha tenido que trasladarse a la realidad: la Comisión Europea presentó ayer la primera propuesta legislativa que los seres humanos han elaborado para protegerse de los efectos dañinos del uso de las “máquinas pensantes” y sus algoritmos. Estas nuevas restricciones tendrán que iniciar ahora un largo camino por el laberinto burocrático de la UE hasta llegar a las legislaciones nacionales, pero es la primera vez que se ponen “líneas rojas” al uso de una tecnología que ya es omnipresente. Aunque el texto aún se mueve entre muchas indefiniciones, hay dos cosas claras. La Unión Europea no permitirá en su territorio el uso de sistemas de reconocimiento facial para la vigilancia masiva en lugares públicos –salvo circunstancias concretas autorizadas por los jueces– y veta cualquier aplicación de sistemas de control de los ciudadanos basados en el llamado “crédito social”, que adjudica a cada persona una puntuación en función de su comportamiento y que le permitiría acceder a determinadas ventajas o, por el contrario, ver recortados sus derechos.

El órgano ejecutivo de la UE impulsa una normativa que persigue introducir la ética en una tecnología digital que está en nuestros móviles, en nuestros relojes, en nuestros coches y hasta en nuestras aspiradoras. Una red digital global y “pensante” que sirve para vigilar, clasificar y modificar nuestros comportamientos. La normativa, como antes fue la referida a los datos personales, supondrá un freno a la actividad de gigantes como Amazon, Google y Facebook, que han invadido hasta el último rincón de nuestra privacidad gracias a todo tipo de gadgets conectados a internet. La norma, que prohíbe expresamente el uso de “técnicas subliminales” para “distorsionar el comportamiento” de las personas, establece multas a las compañías que podrían llegar hasta el 6% de las ventas globales de los sancionados. La CE ha establecido una gradación de riesgos según las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial y aspira a que esta norma, que para algunos es aún muy laxa, se convierta en el nuevo estándar global. Otros dicen, en cambio, que este enfoque ético sólo supone dar una ventaja más a China y al Silicon Valley estadounidense.