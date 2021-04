Bloqueo a la pérdida de las joyas de los Selgas: el Principado valora reforzar la protección del legado para evitar más ventas millonarias

La Quinta de los Selgas en El Pito (Cudillero), sus jardines y las Escuelas Selgas no han sido declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) por el Principado y carecen de la protección que ello les otorgaría, pero aparecen en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, lo que obliga a sus propietarios, la Fundación Selgas-Fagalde, “a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar la pérdida o deterioro de su valor cultural” y a la Administración regional a asegurarse de que no se incumpla esa obligación. Tras salir a la venta dos de las joyas pictóricas de la Fundación –un Goya y un Greco, dos operaciones que sumarían más de 10 millones de euros– Cultura solicitó en enero a la citada Fundación información sobre el estado actual de su colección de arte. El objetivo era la posible apertura de un expediente de declaración BIC, lo que impediría la enajenación de más bienes. El inventario solicitado aún no ha sido remitido a la Consejería.

Cultura fue incorporando al Inventario de Patrimonio Cultural del Principado la Quinta del Pito, sus jardines y las escuelas a partir de 2015. Ese año, en marzo, incluyó las Escuelas Selgas. En febrero de 2016, los jardines y, por último, en 2018, la Quinta. La Ley de Patrimonio de Asturias establece que los elementos que aparecen en esa relación deben ser “especialmente preservados y conocidos” y que su uso “debe garantizar siempre su conservación”.

Pese a ello, la Fundación Selgas-Fagalde vendió uno de los dos Goyas de su propiedad, el “Aníbal vencedor”, a la Asociación de Amigos del Prado por 3,3 millones de euros, y solicitó autorización al Ministerio de Cultura para exportar una Inmaculada del Greco, que preside la biblioteca de la Quinta del Pito, con destino al Museo de Budapest, que habría cerrado su compra por unos 7 millones de euros. Esta última operación fue abortada por el Ministerio al declarar que el cuadro no podría salir de España.

Ana María Fernández, catedrática y directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, aboga por dotar de “protección total” a todo el conjunto patrimonial del Pito, incluida la colección de arte. Fernández, que participó en la elaboración del inventario de la Quinta a principios de los años 90, a instancias de la Fundación Selgas-Fagalde, constituida en 1991, considera que “no hay nada que se pueda enajenar individualmente, porque todo tiene una lectura dentro de ese conjunto”. “Todo ello nos muestra cómo era el coleccionismo de la época de Ezequiel y Fortunato Selgas, un coleccionismo que atendía a todo tipo de objetos, pintura, escultura y artes decorativas”, explica. La catedrática cuestiona la venta del Goya y el Greco, al entender que “no tiene nada que ver con los fines fundacionales” con los que la familia Selgas-Fagalde creó la Fundación.

Tras la reunión en noviembre de 2020 del patronato de la Fundación Selgas que aprobó la venta de los dos cuadros, los miembros de la comisión permanente del Consejo de Patrimonio del Principado también manifestaron, en una reunión celebrada a finales del año pasado, su preocupación sobre la situación del legado que la familia Selgas, cuyos miembros están todos fallecidos, dejó para el disfrute de los vecinos de Cudillero.

Al figurar en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, la Fundación Selgas-Fagalde está obligada a “facilitar información sobre el estado de los bienes y sobre su utilización” y a “permitir su examen material” por parte de la Administración, si así se le requiriera. El Principado, por otra parte, está en su derecho de intervenir, incluso recurriendo a las fuerzas de seguridad del Estado, para proteger ese patrimonio, especialmente si considera que está amenazado “por actos de expoliación o destrucción”.





La diputada del PP, Gloria García, exige al Principado explicaciones sobre su papel en el patronato de la Fundación Selgas-Fagalde, del que forma parte junto a otras tres instituciones públicas –la Universidad y el Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento de Cudillero–. “¿Cómo es posible que una fundación que tenía un capital enorme, valorado en 14.000 millones de pesetas, con un edificio entero en la calle Jorge Juan de Madrid, se haya descapitalizado de esta manera?”, plantea, en referencia a la venta de su patrimonio artístico para sostener la Quinta y los jardines del Pito. “Mucho me temo que haya más cosas a la venta, y que no nos estamos enterando de nada. No sé qué está haciendo el Principado. Nos estamos quedando sin industria y sin cultura”, añade. Armando Fernández, de Ciudadanos, califica la actitud de la Consejería de Cultura de “chapuza”. “Delegar el voto en el presidente del patronato no tiene un pase”, dice y repara en que “el tema con esta Fundación no es nuevo, viene de atrás”. “Es un patrimonio importante vinculado a Asturias e infrautilizado”, opina. Ricardo Menéndez Salmón, de Podemos, insta a la Consejería “a clarificar su postura: ¿Para qué estamos en ese patronato si luego no tenemos poder ejecutivo ni expresamos nuestra opinión o nuestra queja?” y lamenta que “el patrimonio de todos los asturianos estén escapándosenos de las manos”. Adrián Pumares, de Foro, considera que la venta del Goya por 3,3 millones, en lugar de los 18 por los que lo valoró el Estado, es “inexplicable, y hay que situarla en el contexto de opacidad con el que actúa la Fundación, con la connivencia de la Consejera”, que, agrega, “no tiene la valentía de poner ni un pero ni de intentar dotar de mayor transparencia a la Fundación”. Ángela Vallina, de IU, lamenta “que una obra como ésta salga del patrimonio de Asturias”, aunque el Prado “es garantía para su protección y conservación”. El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, critica que “la prioridad” del Principado sea “que los asturianos se expresen en bable antes de promocionar la riqueza pictórica con un Goya”.