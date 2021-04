¿Qué es la luz de gas? La forma de maltrato que ha salido a la luz en el documental de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco regresó el pasado a Telecinco para explicar algunos de los aspectos más destacados más relevantes del testimonio sobre su vida. La hija de Rocío Jurado recordó la agresión que sufrió por parte de su hija, Rocío Flores, en el verano de 2012, uno de los episodios más duros de su vida:""No podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Siempre la he querido proteger". “Ese día Rocío me agrede y yo termino en un hospital, pero no era ella la que me pegaba, era su padre. Porque quiero dejar claro ya desde el principio que mi hija fue verdugo porque antes fue víctima de esa persona (Antonio David Flores). Y era muy vulnerable", relató Carrasco, pidiendo públicamente que no se le ataque, ya que la culpa la tiene su padre.

Durante los episodios del documental "'Rocío, contar la verdad para seguir viva", la hija de Rocío Jurado ha contado los diferentes tipo de maltrato que recibió por parte de su exapreja, Antonio David e incluso de su hija. De hecho, El nuevo servicio de WhatsApp vinculado al 016 para la atención a las víctimas de violencia contra la mujer ha recibido en sus primeros veinte días de funcionamiento 680 consultas, de las que el 83% se refieren a casos de violencia de género en la pareja o expareja y un 16,8% a otro tipo de violencia. Así lo avanzó la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que valoró en marcha de este servicio, el número exclusivo de WhatsApp 600 000 016, que comenzó a funcionar el pasado 10 de marzo. Rosell se refirió al incremento de las consultas a los servicios de atención a víctimas de violencia machista 016 tras el testimonio de Rocío Carrasco en televisión. Las llamadas al 016 han aumentado un 61% con respecto al mes anterior y las consultas "online" un 281%.

El caso de Rocío Carrasco, más allá de su relato personal, ha hecho que cobren protagonismo términos y conceptos sobre la violencia de género que no formaban parte habitual del análisis entre la población. Estos ponen nombre a las fases o sensaciones que viven las propias víctimas y que, en principio, no saben qué les ocurre. Pero también estas ideas son importantes para que la ciudadanía no caiga en prejuicios que puedan revictimizar a las mujeres que lo sufren. Una de las formas de maltrato que ha narrado Carrasco ha sido la denominada luz de gas, un concepto desconocido para la mayoría de las personas.

Se trata de forma de maltrato psicológico muy perversa y sutil porque no se centra en las amenazas o insultos sino que el agresor pone en tela de juicio lo que dice la mujer y la hace dudar de forma constante sobre ello y su propia realidad. El continuo grado de confusión anula la autoestima de la víctima, que se siente agotada y sin capacidad de reacción.

En esta información, repasamos 10 conceptos clave de la violencia de género que contextualizan a qué se enfrentan las víctimas.