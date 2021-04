La intensidad como proclama, los tabúes aparcados y el lenguaje mordaz forman parte de “Hablemos entre líneas”, el regreso del grupo asturiano "Los Ruidos". El rock como bandera ardiente ante la sangrante vida y el animoso deseo de no aparcar el vigor. Juan Martínez, compositor y cantante, no quiere dejar las heridas abiertas y entre guitarras mordientes y letras incisivas hace desaparecer cualquier atisbo de duda. En relación a si "Hablemos entre líneas" el paso definitivo y global en la construcción del sonido identificativos de Los Ruidos argumenta: “Espero que no. No nos gusta aletargarnos. La evolución y los cambios en la música, como en cualquier otro tipo de arte son necesarios. Lo que si conseguimos desde hace bastantes años es un sonido y una identidad propia, que parece sencillo pero no lo es. De todas formas nos gusta experimentar y probar distintas fórmulas y estilos.

El paso del tiempo con toda su perspectiva marca un tono musical en este disco, también a la hora de tratar los temas, según Juan Martínez: “Evidentemente no puedo hablar de ñonerías y trato los textos como una arma cortante, mucho más ahora con todo lo que se nos ha venido encima. Somos uno de los grupos más veteranos de la escena nacional. Pocos quedan con una trayectoria de cerca de 40 años. Lógicamente hemos sufrido muchos cambios para llegar hasta aquí. Me gusta rodearme de gente joven ya que aportan energía nueva a las canciones. Hace tan solo unos meses se nos unió

Román Rodríguez a la guitarra de tan solo 20 años, con una técnica y una madurez envidiables. Jaime Suárez tiene 37 y lleva conmigo a la batería cerca de 10 años. Esta mezcla es realmente explosiva y hace que no envejezcamos nunca”.

Las letras parecen estar más acentuadas que nunca por la crudeza, otra de las características del grupo: “No podemos ser margaritas ante este caldo de cultivo. Inconscientemente vomitamos algunos textos que pueden ser duros o agresivos para algunos. Ten en cuenta que el punk ya pasó hasta por "El Corte .Inglés" y la mayoría de los jóvenes ahora viven demasiado bien. Esto hace que se acomoden y no protesten por nada. Algunos raperos se creen muy duros mezclando rimas obvias sobre una base electrónica de mierda. Sin querer ser arrogante, creo que "Los Ruidos" somos los nuevos cronistas del rock de nuestro tiempo. Es muy complicado crear y acoplar textos a una música que cuenta con diversos estilos, tempos y partes perfectamente diferenciadas interpretada con instrumentos clásicos. El título de nuestro nuevo disco "Hablemos entre líneas" tiene tres lecturas, pero la mayoría de la gente aún no se ha enterado, no se esfuerza en saber, les gusta lo fácil”. Está muy presente las críticas a la

sociedad actual y sus estereotipos: “No sólo la sociedad actual. Tratamos distintas épocas también del pasado. Canciones como "1969", nos habla del sistema educativo franquista y de transición, que me ha tocado vivir. Otras como "Los chicos de la guerra" narran la impaciencia e incertidumbre de los chavales antes de ser reclutados y enviados al frente. Me imaginé al hacerla "la segunda guerra mundial" pero podría ser cualquier otra. Será por guerras!!. El ser humano es beligerante por naturaleza. Ahora mismo estamos viviendo una guerra vírica y económica, no me cabe la menor duda. Otras canciones son atemporales como "Culpable" que habla de la depresión de un adolescente encerrado en su cuarto. "Motín a bordo" nos sumerge en las cálidas y tranquilas aguas del Caribe con una historia de piratas basada en la película homónima dirigida por Lewis Milestone en 1962 y protagonizada por Marlon Brando. Y sí, por supuesto en otras tocamos temas de actualidad bien latentes, mismamente en "Hablemos entre líneas" que da título al álbum”.

Los Ruidos han sido muy intermitentes a la hora de grabar, dejando pasar años entre disco y disco, el motivo ha sido que “Por suerte o por desgracia somos totalmente independientes en todos los sentidos y nadie ejerce ninguna presión para que editemos un disco anual, como hacían algunas discográficas antes. Por eso le dedicamos tiempo a la música y a las letras para su óptima elaboración. Contamos con nuestro propio estudio de grabación "Magoo Studio" y como suele pasar en estos casos nos excedemos haciendo mil pruebas antes de terminar cada trabajo. También nos gusta tocar los

nuevos temas en directo antes de grabarlos”.

Para el músico y productor hay que tomar medidas urgentes pera revitalizar el sector. Es tajante. “No nos engañemos, la música es un sector regido por ladrones e incompetentes, solo hay que mirar el funcionamiento de la SGAE. Recientemente se ha creado en España SEDA, otra gestora de los derechos de autor, poniendo fin a cien años de monopolio. La música está presente en nuestras vidas continuamente, pero tenemos un gravísimo problema cultural desde hace ya varias generaciones y para solucionarlo serían necesarias otras tantas. Con este caldo de cultivo, prolifera el "mundo garrulo" a sus anchas, Telecinco, y demás radiofórmulas, que insistentemente golpean los cerebros más vulnerables invadiendo sus hogares día y noche. Pero los culpables reales son nuestros políticos que permiten que suceda. ¿Por qué? Porque ellos también son "garrulos" y además les interesa que la gente sea inculta y fácilmente manipulable.Con lo que te he dicho ya te puedes dar idea de lo que haría

¿no? Educación de calidad sin hacer de esta un coñazo, sino una fuente de inspiración y el cierre inmediato de toda esa basura”.