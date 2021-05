Con ciertas limitaciones, pero manteniendo la misma esencia. No habrá espectáculos masivos, ni compañías internacionales, pero Feten, la Feria Europea de Artes Escénicas para niños, volverá a salir a la calle, en Gijón, entre el 9 y el 14 de mayo, en la celebración de su trigésimo aniversario. Participarán 39 compañías, que ofrecerán 88 funciones, y será una “edición especial”, prometió ayer Marián Osácar, la directora artística de Feten. “Habrá seis estrenos y mantenemos la idea de combinar compañías veteranas con otras más jóvenes”, adelantó.

En esta nueva edición, Feten ofrecerá teatro de objetos y texto, circos, obras musicales y de magia, y hará guiños a las nuevas tecnologías. “No haremos una edición como nos hubiera gustado para celebrar el 30.º aniversario, pero se seguirá mostrando, con rigor, la referencia que Feten constituye para el sector”, explicó ayer Manuel Vallina, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón.

Los espectáculos tendrán lugar, este año como novedad, en la Laboral, también junto al teatro Jovellanos, el Antiguo Instituto y la Colegiata San Juan Bautista. “Feten es uno de los grandes eventos culturales y era necesario ceder espacios en Laboral Ciudad de la Cultura, para cumplir con las medidas sanitarias”, indicó Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio del Principado.

En los espacios cerrados habrá aforos limitados y en la calle se vigilará también, para que no haya aglomeraciones en torno a las representaciones que se hagan en el Paseo de Begoña, el Náutico y la Plaza del 6 de Agosto.

El domingo día 9 de mayo, la compañía murciana “Teatro Silfo” dará el pistoletazo de salida con una doble función de “Chatungla”. El cierre lo pondrá el viernes 14 “Artinauta”. Las compañías asturianas que participarán en Feten serán “Higiénico Papel” con “De sastres”; “Saltantes Teatro” con “El jorobado”; “Kamante Teatro” con “M mayúscula”; “El Callejón del Gato” con “La niña de las trenzas al revés”; “Adrián Conde Espectáculos” con “Recuerdos”; “Zigzag Danza” con “Cita en el marco”; y “Teatro Plus” con “PAN”.

El programa

Domingo, 9 de mayo. Por la tarde, en la Colegiata San Juan Bautista, “Teatro Silfo” representará “Chatungla”; en el Antiguo Instituto “Laviebel” llevará “Año Zero”; y en el teatro Jovellanos “Mag Edgar” mostrará “Gaia”.

Lunes 10 de mayo. Mañana y tarde, en la Colegiata San Juan Bautista, “Yarleku Teatro” representará el espectáculo “Retales”. Por la mañana, en la Sala 1 de la Laboral se ha programado “Accidental Company” con “Estos días azules-El viaje de Antonio Machado”; en la Sala 3 “Higiénico Papel” con “De sastres”; en la Sala de pinturas “Prometeo” de la “Agrupación Señor Serrano”; y en el teatro de la Laboral, “Lapso Producciones y Malabart” con “Creatura”. Por la tarde, en la Plaza 6 de Agosto, se presentará “Crik about it” con “Un día de cine”; en El Náutico “Seon” con “Infinit”; en el Paseo de Begoña “Galitoon” con “The Show Moscón”; en el Antiguo Instituto “Ganso & Cía” acercará “Alpha”; y en el teatro Jovellanos se podrá ver “El cuento de Persépolis” de “La coja Dansa”.

Martes 11 de mayo. Por la mañana y por la tarde, en la Colegiata San Juan Bautista, “Anita Maravillas” acercará “Las Cotton”. Por la mañana, en la Sala 1 de la Laboral será el turno para “Saltantes Teatro” con “El jorobado”; en la Sala 3 “Kamante Teatro” mostrará “Con M de mayúscula”; en la Sala de pinturas estará “Eco” de “Ymedioteatro”; y en el Teatro de la Laboral “Farrés Brothers i Cia” con “Obital”. Por la tarde, en la Plaza 6 de Agosto, estará “Crik about it” con “Un día de cine”; en El Náutico “Seon” con “Infinit”; en el Paseo de Begoña “Galitoon” con “The Show Moscón”; en el Antiguo Instituto “Zum Zum Teatre” pondrá en escena “Soy una nuez”; y en el Jovellanos “Cia. Campi qui pugui” presentará “Camino a la escuela”.

Miércoles 12 de mayo. Por la mañana y por la tarde, en la Colegiata San Juan Bautista se verá “La ciudad inventada” de “Panduro Producciones”. Por la mañana, en la Sala 1 de La Laboral, “El Callejón del Gato” presentará “La niña de las trenzas al revés”; en la Sala 3 “El Retablo” llevará “Kalek, historia de un caballo”; en la Sala de pinturas “Culturactiva Producións” llegará con“Rosalía”; y en el teatro de La Laboral “El espejo negro” con “Cris, pequeña valiente”. Por la tarde, en la Plaza 6 de Agosto, “Leandre Clown” ofrecerá “Fly me to the moon”; en El Náutico “Producciones Chisgarabís” estará con “La rueda”; y en el Paseo de Begoña “Zig Zag Danza” con “Cita en el marco; en el Antiguo Instituto “Adrián Conde Espectáculos” con “Recuerdos”; en el teatro Jovellanos “Mano de Santo” con “Beethoven #paraElisa”.

Jueves 13 de mayo. Mañana y tarde, en la Colegiata San Juan Bautista, “Date Danza” representará “Natanam”. Por la mañana, en la Sala 1 de La Laboral “La Machina Teatro” estará con “Molly y el gigante”; en la Sala 3 “La Teta Calva” con “Hay una sirena en mi salón”; en la Sala de pinturas “Teatro Plus” con “Pan”; y en el teatro de La Laboral, “La Medusa” con “Creatura”. Por la tarde, en la Plaza 6 de Agosto, “Leandre Clown” se presentará con “Fly me to the moon”; en El Náutico “Producciones Chisgarabís” con “La rueda”; y en el Paseo de Begoña “Zig Zag Danza” con “Cita en el marco”; en el Antiguo Instituto “La Familia política” presentará “Plástico” ; y en el teatro Jovellanos, se podrá ver “Déjà Vu” de la “Compañía Manolo Alcántara”.