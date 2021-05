El sorteo más esperado de la ONCE llega este fin de semana. Este 2 de mayo se celebra el sorteo del cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. que cuenta con un premio de 17 millones de euros. El Extra Día de la Madre de la ONCE es uno de los sorteos extraordinarios que celebra la ONCE. También es uno de los más espectaculares y esperados por los jugadores. Tras el sorteo, podrás consultar aquí el resultado del cupón Extra Día de la Madre de la ONCE.

Cada boleto tiene un precio de 5 euros. En esta noticia vas a poder conocer todos los detalles del sorteo. Sólo tienes que actualizarla y estar muy muy pendiente para percatarte de cualquier novedad que vaya surgiendo. También puedes compartir el enlace en redes para que tus amigos estén atentos.

Otro año más, como es tradición, está disponible el cupón del sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Pero en este sorteo no habrá un sólo afortunado. También se repartirán otros 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras y 900 premios de 1.500 euros.

Aún hay más. Se repartirán 9.000 premios de 100 euros y 90.000 premios de 10 euros. Además de los reintegros.

El cupón está comprendido por 100.000 números de cinco cifras (entre el 00000 y 99.999), más un número de serie comprendido entre el 1 y el 100.

Cuando finalice el sorteo podrás consultar en esta página el número ganador, así como el resto de combinaciones premiadas.

Premios del cupón Extra Día de la Madre de la ONCE

Un premio de 17 millones de euros para el número y la serie.

Se repartirán 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras

Se darán 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras

Se repartirán 9.000 euros de 100 euros a las tres últimas cifras

Habrá 90.000 premios de 10 euros. a las dos últimas cifras

Se darán 900.000 premios de 5 euros a la última cifra

Comprar cupón Extra Día de la Madre de la ONCE

Precio: 5 euros

Día del sorteo: 2 de mayo

Lugar: vendedor habitual de la ONCE o a través de la web oficial de la ONCE

¿Cuánto se lleva Hacienda del premio del Extra Día de la Madre de la ONCE?

Desde el pasado 1 de enero de 2020 el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 €.

Es decir, para el sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE del 2021, todos los premios inferiores a 40.000 € estarán exentos de impuestos. Para premios de más de 40.000 €, a la cantidad que sobrepase ese importe, se les aplicará una retención del 20%.