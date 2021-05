Agenda: qué hacer hoy 3 de mayo en Asturias

Oviedo

Cine africano en el Filarmónica. El teatro Filarmónica acoge hoy a las 19.00 horas la proyección de “The Ghost and the House of Truth” (“El fantasma y la casa de la verdad”), dentro del programa del XI Ciclo de cine africano. Dirigido por Akin Omotoso, el filme se centra en una terapeuta encargada de facilitar sesiones de reconciliación entre víctimas y convictos en Lagos (Nigeria), que ha de afrontar la desaparición de su hija. Con una duración de 67 minutos, la película se proyecta en versión original (en yoruba e inglés) subtitulada al español. La entrada es gratuita, aunque debe retirarse invitación previa, preferentemente a través de entradas.oviedo.es.

Cuentacuentos. La biblioteca de La Granja, en el Campo San Francisco, será escenario hoy, a partir de las 18.00 horas, del cuentacuentos “Andando el Camino”, a cargo de Charo Pita. El aforo es muy limitado y para poder asistir es necesario inscribirse previamente a través de correo electrónico (coordinacionbibliotecas@oviedo.es) o enviando un mensaje de Whatsapp al número 660759757. Solo se permite la asistencia de un adulto por niño. Habrá más sesiones los días 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 de mayo.

Exposición sobre la Vuelta Ciclista a Asturias. El Centro Comercial Los Prados acoge la exposición sobre la historia de la Vuelta Ciclista a Asturias. La muestra reúne material histórico como la bicicleta de contrarreloj de Tony Rominger de 1992 y dos trofeos originales de la Vuelta Ciclista Asturias de los años sesenta y setenta, entre otros. La muestra, que estará instalada en el vestíbulo, se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del centro.

Exposición en la sala SabadellHerrero. “Basado en historias reales. Colección Foto Colectania” es la exposición que se puede visitar en la sala SabadellHerrero (Suárez de la Riva, 4). La muestra reúne más de un centenar de fotografías de autores como Joan Fontcuberta, Chema Madoz, Helena Almeida e Isabel Muñoz, entre otros. La exposición se puede visitar hasta el 20 de junio. La sala, que cierra los martes, está abierta el resto de días laborables de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Festival de videoclips. Se ha abierto la convocatoria para participar en la segunda edición del Festival Internacional de Videoclips de Oviedo (FIVO), que se celebrará del 11 al 13 de noviembre. El envío de obras y su registro se podrá realizar a través de las plataformas Clicforfestivals (clicforfestivals.com), Festhome (festhome.com) y Movibeta (movibeta.com), hasta las 23.59 horas del martes 12 de octubre de 2021. Las bases de participación están ya disponibles para consultar en la sección de noticias de la página web de FIVO (fivoviedo.es). Los autores que deseen participar en el Festival podrán hacerlo con un número ilimitado de obras, siempre y cuando hayan sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2020 y que se trate de piezas originales.

Exposición en el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos de Asturias presenta la exposición “Miguel Díaz y Negrete. Archivo de Arquitectura (1947-2021)”. La muestra, organizada en colaboración con la Casa Museo Natal de Jovellanos, se expone en la sede del colegio en Oviedo (calle Marqués de Gastañaga, 3), y se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, hasta el próximo 30 de junio. La entrada es gratuita.

Escuela de Minas. La Asociación Cultural GAPAsturias, en colaboración con la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM), organiza la exposición de artes plásticas y visuales EXPOviedo2021, que estará disponible para visitar durante todo el año. La muestra estará abierta en las instalaciones universi­tarias de lunes a viernes con un horario comprendido entre las 9.00 y las 20.00 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Galería Cornión. El artista Vicente Pastor expone hasta el 22 de mayo su obra “Criterios variables” en la sala de arte Cornión, de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en la galería Llamazares de Gijón. Hasta el 19 de junio se puede visitar la exposición “Un atlas que no cesa”, con la participación Elvira Smeke, Paula Rubio Infante y Rosalía Banet, en la Galería Llamazares. Los horarios de visitas son de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Donantes. La campaña de la Asociación de Donantes de Gijón estará situada hoy de 10.00 a 20.00 horas frente en la avenida de la Constitución (frente a El Cortes Inglés).

Bea Villamarín. La exposición “Juego de equilibrio”, de Diego Benéitez, se puede visitar en la galería de arte Bea Villamarín de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en el Antiguo Instituto. El Centro de Cultura Antiguo Instituto inaugura a las 18.00 horas la muestra colectiva de artes plásticas y visuales “Expoprimavera” 2021, organizada por la asociación cultural GAPAsturias (. La exposición se podrá visitar hasta el 16 de mayo, de lunes a viernes, de 9.00 a 21.30 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y Comarca

Mercado de abastos en la plaza Hermanos Orbón y calles aledañas. Los lunes es el día del mercado semanal de Avilés. Los puestos de aldeanas y zabarceras, situados en la calle Rui Pérez, se entremezclan con los de ropa y otros complementos, que se ubican en un tramo de la calle La Cámara y también en el interior de la plaza Hermanos Orbón. Esta distribución es así para poder mantener las distancias de seguridad derivadas de la pandemia. El mercado avilesino suele congregar unos 120 puestos. El horario de apertura de los puestos es de 09.00 a 15.00 horas aproximadamente.

Exposición “Al horru”. En Factoría Cultural (avenida de Portugal, 13) se puede visitar estos días la exposición “Al horru”, un homenaje al edificio totémico de Asturias. Abre de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición del Museo de Bellas Artes en el Valey de Castrillón. Hasta el 29 de mayo se exhiben en el Valey Centro Cultural de Castrillón un total de 23 obras de artistas asturianos contemporáneos procedentes de los fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias y que se corresponden con las adquisiciones realizadas gracias a las colaboraciones del filántropo asturiano Aureliano Menéndez, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. Permanecerá abierta al público de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Taller gratuito de fotografía “Miradas de mujer“. Será de 17.00 a 19.00 horas en la Casa de Encuentro de las Mujeres. Edificio Fuero. (C/ Fernando Morán 26). Los asistentes aprenderán nociones básicas sobre manejo de la cámara, trucos y recursos, estilos fotográficos, historia de la fotografía y grandes fotógrafas. Requisitos: cámara de fotos digital y ordenador. El taller será impartido por la fotógrafa Gema Sánchez González (Teléfono de contacto 619324406). Taller dirigido a las mujeres inscritas.

“Conversaciones en inglés” en el parque Ferrera. Desde las 17.00 a las 18.00 horas en el kiosco de la música del parque. Se trata de una iniciativa concebida por el joven holandés Marten Reinstra, que desarrolla su proyecto de voluntariado europeo en Avilés bajo la coordinación de la Oficina de Movilidad Internacional Juvenil “Europa Aquí“. Las personas que quieran participar pueden inscribirse a través de un mensaje privado en la cuenta de Instagram @elpatioaviles. Una vez inscritas, las personas interesadas deberán realizar una sencilla prueba de nivel a través de una grabación de audio, con el objetivo de asegurar que cuentan con el mínimo nivel de inglés necesario para participar en la actividad.

Centenario del tranvía de Avilés. El Museo de Historia Urbana de Avilés (MHUA) conmemora el centenario del tranvía de Avilés en sus redes sociales. Se cumple el primer centenario de la llegada del tranvía a Avilés y el MHUA ha querido celebrar la efeméride con la exhibición de materiales en su perfil de Facebook. Los tranvías dejaron de funcionar en 1960 no sin haber dejado a lo largo de su funcionamiento un impacto positivo tanto en la economía como en la vida social de la ciudad. El vídeo permite hacer un recorrido por tranvía eléctrico, desde Villalegre a Piedras Blancas, con una combinación de fotografías e imágenes extraídas de la película “Avilés 1924”, primera grabación realizada en Avilés con motivo de la llegada de la primera delegación de la ciudad de San Agustín de La Flo­rida. Enlace: https://es-es.facebook.com/Museo-de-Historia-Urbana-de-Avil%C3%A9s-831232003618186/

Museo de Anclas Philippe Cousteau. Situado en Salinas (Castrillón), en una península que se adentra en el Cantábrico, no es un museo encerrado entre cuatro paredes y un techo, lo que hace posible que se pueda visitar pese a las restricciones por la pandemia. En él se exhiben anclas de distintas épocas y buques, algunas con trascendencia histórica, otras que sobrevivieron a una tragedia y otras que rebosan humildad, todas donadas por organismos oficiales y ayuntamientos.

Las Cuencas

Selmana de Les Lletres en Mieres. El concejo de Mieres será hoy la sede de la inauguración de la Selmana de les Lletres asturianes. A las 12.00 horas, en la Casa de Cultura, tendrá lugar la presentación de los actos y la proyección de un documental. A las 13.15 horas, en el mismo recinto, se inaugurará una exposición sobre la vida y obra de Nel Amaro, fallecido en 2011, autor de libros de poemas, novelas, teatro, ensayos, cuentos y artículos en lengua asturiana. Y por la tarde, a las 19.15 horas, una lectura dramatizada a cargo de “Producciones Nun Tris”.

Arte en el Mieres Centru Cultural. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge desde hoy y hasta el 27 de mayo la exposición “Los beneficios de la maleza”, de la artista Belén García Montoya. La muestra está organizada por la Galería Lucía Dueñas, y se puede visitar de martes y domingos por la mañana, y jueves, viernes y sábados, en horario de tardes.

La exposición “Ten paciencia mujer, que eres oscura”, en Mieres. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura “Teodoro Cuesta” de Mieres acoge hasta el próximo 13 de mayo la exposición “Ten paciencia mujer, que eres oscura: el mito patriarcal de las mujeres enfermas”, comisariada por Andrea García Casal, y en la que participan una decena de artistas. El horario de visita, de lunes a viernes, es de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. La muestra está contextualizada en la programación artística de la concejalía de Igualdad y Feminismo del Ayuntamiento de Mieres.

Exposición en homenaje a Orlando Pelayo. La pinacoteca municipal Eduardo Úrculo de Langreo acoge hasta el 30 de mayo la exposición “Pintura asturiana, creadores de tres décadas”, que rinde un homenaje a Orlando Pelayo en su centenario.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Circuito de ciclocross. Los aficionados al ciclocross pueden disfrutar de forma gratuita del circuito habilitado en El Entrego, en las inmediaciones del Museo de la Minería. También está abierto al “running”. Se trata de un recorrido de un kilómetro y medio con rampas de tierra y peldaños, entre otros obstáculos.

Centro

Exposición de pintura en Grado. José Luis Rodríguez Tamargo cuelga hasta el 15 de mayo sus “Proyectos pictóricos 2010-2021” en el palacio de Miranda-Valdecarzana en horario de 10.00 a 20.30 horas. Esta muestra forma parte del programa de los X Encuentros de Literatura y Artes “Toni Areces”.

Literatura en Grado. La concejalía de Cultura abre la inscripción del curso de escritura creativa “Palabras como llaves”, que imparte Ana Lamela, del colectivo “Musa Cafeína”. Será los días 5 y 19 de mayo y 2 y 16 de junio en la Casa de Cultura. Y también del club de lectura dirigido por Fernando Menéndez, el día 26 de mayo. La reserva de plaza se puede realizar en la biblioteca municipal Valentín Andrés o en el teléfono 985754813.

Exposición en Nava. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Marta Portal inaugura a las 19.00 horas una exposición que muestra reproducciones de los textos e ilustraciones en gran formato del poemario ilustrado “Una mitología. Seres y mitos del norte”, de Aurelio González Ovies y Toño Velasco. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de mayo, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Exposición de zapateros en Noreña. La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días concertando cita en la Oficina de Turismo. Por las actuales medidas de seguridad, solamente se puede entrar de dos en dos.

Oriente

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura inaugura hoy la exposición de pintura “The Nomad Artist. Árbrete al camino”, que se podrá visitar hasta el 15 de mayo de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Ribadedeva. El Centro Cultural Casa de Piedra de Colombres acoge hasta el 14 de mayo la muestra “Lejos-cerca. Normalización de la vida cotidiana. África Central-Asturias”, que reúne fotografías datadas entre 1930 y 1980 del Archivo de Prensa de Buea (Camerún) y del Muséu del Pueblu d’Asturies, de colecciones privadas de Belmonte y Somiedo y de Burundi. La exposición refleja diferencias y similitudes entre dos sociedades, la rural asturiana y la centroafricana, con el objetivo último de encontrar el lugar común de la especie humana. El centro abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal que, desde el verano pasado, se celebra en la calle que une el polideportivo con el área de en el que se dan cita unos cincuenta puestos que ofrecen plantas, productos textiles y, especialmente, de sus afamados frutos de la huerta, un escaparate que pone a disposición de vecinos y foráneos artículos frescos, fruta y verdura de temporada.

Cine en Luarca. La Cinemateca Ambulante programa en la Casa de Cultura de la capital valdesana, a las 19.00 horas, la proyección de la película brasileña “Bacurau”, en versión original en portugués subtitulada en español. La cinta, premio de Jurado en el Festival de Cannes en 2019, narra la historia del pueblo de Bacurau, que está siendo borrado del mapa.

Exposición en Navia. El espacio cultural El Liceo acoge hasta el 31 de mayo la exposición “Del pai­saje de los acontecimientos”, de Cristina Ferrández, enmarcada en el programa “Asturies, Cultura en Rede”. La muestra hace un recorrido por la creación audiovisual de Ferrández, en la que opera una evolución de la presencia, uso y devenir del territorio, desde escenario a sujeto de aconteceres y materia artística en sí misma, cargada de metáforas visuales en las que reencontrarnos. La secuencia de obras va llevando al visitante por la evolución de la mirada hacia el paisaje a través de la práctica del videoarte. La exposición puede verse de lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas, y martes y jueves también en horario de tarde, de 17.00 a 19.00 horas. Entrada gratuita.