Se acerca el verano y renace Fran Juesas. El cantautor ovetense estará el próximo viernes en el teatro de la Universidad Laboral de Gijón (20.00 horas) para presentar su disco “Tiempo” y adelantar algunas canciones de su próximo trabajo discográfico que grabará en los estudios Acme de Avilés con Miguel Herrero, donde ya grabó el primer disco.

“La mejor forma de probar una canción es hacerla en directo y ver cómo respira el público”, explica Juesas. Y lo sabe de buena tinta porque es lo que ha hecho en los últimos años. Desde que comenzó su carrera musical hace cuatro años, ha ofrecido cientos de conciertos. Solo en 2019 ofreció más de 200 actuaciones en bares, chiringuitos y locales de toda Asturias. En un principio tocaba versiones y el público lo celebraba. Poco a poco ese público fue siguiendo al cantautor por toda Asturias. Ya no era llegar a un bar y encontrarse a Fran Juesas cantando sino que el público acudía a los locales en los que tenía programada una actuación. Poco a poco fue intercalando composiciones propias entre las versiones del pop y rock español de los 80 y 90. El público las acogió de buen grado y así nació “Tiempo”, su primer disco.

El punto de inflexión llegó en las pasadas fiestas de San Mateo de Oviedo. Juesas jugaba en casa y compartía cartel con el gallego Andrés Suárez. La respuesta del público, coreando cada una de las canciones del ovetense, superó todas sus expectativas, “ver un auditorio lleno de gente que se sabe las canciones es lo que uno siempre quiso en esto de la música”, confiesa.

Ahora llega Gijón y La Laboral, “un escenario en el que han tocado muchos músicos importantes”, recuerda Juesas que se presentará junto al pianista Edgar Olivero, músico y compositor cubano afincado en la villa que ha escrito canciones para artistas como Rosario y acompaña al piano en sus giras a Sole Giménez, de “Presuntos Implicados”, y a Tamara.

Juesas se ha ganado un lugar en la escena local a base de esfuerzo y trabajo. Empezó con las versiones, “que está muy bien y es necesario para aprender, pero el fin es hacer conciertos como este (el de La Laboral)”, dice mientras planea el verano. Por el momento no tiene nada claro dada la situación sanitaria. “Lo estamos diseñando, habrá canciones nuevas y proyectos chulos pero iremos improvisando un poco porque con la pandemia nos ha quedado claro a todos que no se pueden hacer planes porque se pueden venir debajo de un día para otro”.

Lo que sí está claro es que habrá nuevo disco y que poco a poco se irán conociendo canciones. Un disco que seguirá la línea del anterior pero que tendrá algunos toques más rockeros, “la gente quiere cantar, bailar y corear estribillos, no me puedo quedar todo el tiempo con la parte de cantautor intimista hablando de desamor”, avanza. Eso sí, no renunciará a esa parte porque ahí está la esencia de Juesas, en canciones como “Los años 80”.