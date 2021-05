Habrá Fallas en 2021. Sanidad ha dado luz verde a la celebración de las fallas a lo largo del segundo semestre de este año aunque no hay detalles de las fechas. Es el compromiso que las comisiones falleras han podido sacar en claro tras la reunión con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, celebrada esta tarde en València. De momento, no hay más detalles sobre la fecha. Sanidad ha empleado a las comisiones a una nueva reunión el próximo lunes, cuando ya haya vencido el estado de Alarma y se haya celebrado la reunión interdepartamental.

Lo importante, en todo caso, es que la celebración de las fiestas no ha dado ningún paso atrás y que estará acompañado, esto a más corto plazo, de la reapertura escalonada de los casales para recuperar la actividad. Los representantes de la fiesta no cuentan el lunes con otro escenario que no sea salir ya con una fecha de inicio. Es decir, el día exacto a partir del cual los ayuntamientos podrán decidir cuando se celebra la fiesta.

En cualquier caso, hay que tener claro que esas Fallas serán más bien "Fallas", una programación simbólica, más emocional que efectiva. Un adelanto de lo que debería ser, en 2022, algo mucho más parecido a la fiesta "de toda la vida".

Nueva reunión el lunes próximo

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado al salir de la reunión con la comisión de seguimiento de las Fallas que las negociaciones con los agentes de la fiesta se retomarán el próximo lunes, una vez se haya levantado el estado de alarma. Los representantes de la fiesta, sin embargo, aún no han salido de la reunión, de la que saldrán con nuevas valoraciones. Y, sobre todo, con el talante que han encontrado en la reunión y las esperanzas recibidas, pues poco cambiarán las cosas en los seis días que restan para esa reunión en materia sanitaria.

La decisión, sobre el borrador de programa, la debe tomar posteriormente la asamblea de presidentes. Lo mismo que en el resto de municipios en los que se celebran Fallas, que podrían, llegado ese supuesto, acoplar fechas o incluso desestimar la versión 2021.