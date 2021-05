Benavides vive Venecia como nunca antes

Venecia recibía antes de la pandemia 25 millones de turistas al año. 68.500 al día, como si todos los habitantes de Siero y Llanera decidiesen hacer un viaje juntos. Ahora, “todos los hoteles están cerrados”. Benavides, el hombre que capta como nadie la luz de Venecia, se dio un paseo esta semana por la Plaza de San Marcos, “y no había casi nadie, poquísima gente”. Un lujo para un hombre que ama la ciudad y que rechaza el “parque temático” en que se ha convertido. “Es que aquí llega un crucero, te suelta a 5.000 turistas en un momento y eso no es bueno para la ciudad, no sirve para nada”, explica. Eso sí, “lo de los cruceros parece que se va a arreglar, que lo van a prohibir”.

Los hosteleros venecianos han hecho lo mismo que los españoles ampliar las terrazas de sus establecimientos todo lo que han podido, “y la gente se echa a ellas que no veas”. Aún así no es complicado encontrar sitio para tomarse un café. De todos modos, Benavides no suele frecuentar las zonas turísticas, “en el barrio tenemos dos bares de toda la vida que han sacado unas sillas a la calle y con eso nos apañamos”, dice. Los locales que no tienen esa posibilidad de instalar mobiliario en el exterior aún permanecen cerrados.

El turismo ha desaparecido prácticamente por completo. Por Venecia solo pueden transitar los habitantes de la región y los de otras zonas de Italia que están en zona amarilla, según la clasificación por colores establecida por el Gobierno. Así pueden visitarla los habitantes de Abruzos, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Julia, Lacio, Liguria, Lombardía, Marcas, Molise, Piamonte, Toscana, Umbría y Véneto, Provincias autónomas de Bolzano y Trento, También podrían hacerlo en lo que se ha clasificado como zona blanca pero por el momento ningún lugar de Italia ha llegado a ese punto en el que desaparecerían las restricciones.

Para el artista leonés afincado en Oviedo tampoco ha sido fácil llegar. Tiene casa y trabajo en Venecia, donde imparte clases de grabado, pero aún así tuvo sus complicaciones. Benavides ya ha recibido, como le corresponde por edad, las dos dosis de la vacuna anticovid. Antes de viajar pidió a la Seguridad Social un certificado de que estaba inmunizado. Se lo facilitaron y tomó el avión Asturias-Madrid el pasado lunes. Al llegar a Barajas tuvo que esperar unas horas por el vuelo que le llevaría a Venecia. Se puso en la cola de embarque y al llegar su turno le pidieron el certificado de que había dado negativo en una prueba PCR. Benavides explicó que no lo tenía y mostró su certificado de vacunación. No sirvió de nada, “para entrar en Italia tiene que tener usted una PCR negativa”, le dijeron. Así que no le quedó otra que hacerse la prueba en el mismo aeropuerto de Barajas y esperar por el resultado en la terminal para poder tomar el siguiente avión a Venecia. En total, 24 horas “tirado” en Barajas. Ya en el avión tuvo que cubrir dos papeles que certificaban esa PCR, “un para Iberia que recogió la azafata, y otro para entregar a la llegada a Italia que le quise dar un guardia y que no me cogió”, explica el artista.

Al final, “como diría mi güela, aquí estamos”, resume feliz el artista, que logró llegar a la ciudad que tanto ama y disfrutarla como pocas veces ha podido hacer sin esos visitantes que como explica Choni Fuentes, “van a Venecia solo por decir que estuvieron allí” pero a quienes “no les interesa nada la ciudad, lo único que hacen es ir con un palo de hacerse selfies e impedirte pasar (ya no pasear) por las calles”.