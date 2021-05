La Academia de la Llingua pide una oficialidad consensuada con todas las fuerzas políticas

"El mejor futuro de la llingua exige los mayores consensos". Es la afirmación, con mano tendida a todas las fuerzas políticas con representación en la Junta General del Principado, de Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Llíngua Asturiana. En su discurso institucional del Día de les Lletres Asturianes en el Teatro Campoamor de Oviedo, González Riaño aseguró que "estamos a tiempo de salvar una lengua milenaria que nos pertenece a nosotros pero también a toda la humanidad".

En el acto tomaron posesión como nuevos académicos la periodista Pilar Rubiera, nombrada académica de honor, y un emocionado Xandru Martino, nuevo académico de número. Ambos reclamaron la oficialidad de la llingua. Pilar Rubiera, que durante décadas desarrolló su profesión como responsable de la sección de cultura de LA NUEVA ESPAÑA, afirmó que en Asturias "no se ha hecho una política seria y decidida en favor de la llingua", una llingua que en su opinión "corre grave peligro y no se podrá salvar sin la oficialidad". Rubiera apeló no solo a los políticos sino también a todos los asturianos en la defensa del asturiano.

Xandru Martino insistió en que "es hora de que la llingua deje de estar confinada". El investigador, escritor y traductor, mostró su esperanza de "ser el último académico que toma posesión de su cargo sin la oficialidad de la llingua". Notablemente emocionado, Martino, se remontó a su niñez "cuando no sabía que idioma hablaba o si lo que hacía era hablar mal otro idioma".