Discursu d’aceptación del nomamientu como Académicu de la llingua asturiana. Xandru Martino Ruz

Srs Académicos, Autoridaes, públicu y familia.

Na vida d’una persona, hai díes que son especiales y que t’acompanguen el restu de la to vida. Munchos tienen que ver colos “ritos de pasu” que nos enseñara’l maestru Glez-Quevedo, pero entiendo que’l fechu de que te propongan ser Académicu, o por dicilo otramiente, ayalgueru de la to llingua materna fai qu’esti día entre con lletres d’oru na vida d’una persona. Pueo asegura-yos qu’asina ye A eso, hai que suma-y el plus de que los que te nomen Académicu seyan los tos profesores a los qu’almires pola so competencia académica, el so saber, el so trabayu, el so compromisu pa con esta llingua y la so dignidá. Lléase too esto en mayúscules, negrina y solliñao. Munchos d’estos profesores tán equí güei. Nun pueo dicir más que: GRACIES.

Nun atalanto ensembre cuálos son los méritos que me traxeron hasta equí, nin les cualidaes que supieron ver en min, pero’l mio agradecimientu pa con vós sedrá eternu. Per otru llau, ye un honor siguir na llista d’Académicos de recién a los Pablos, Texón y Rguez Medina compañeros dende va munchos años nos cursos de la UABRA. Dende’l día que me llamaron pa dame l’anuncia lloré, ri, pasé nervios y di-y munches vueltes a qué triba de discursu merecía una ocasión tan especial. Valoré delles opciones, dende facer una intervención de rigor académicu a sopelexar tola gayola qu’enllena’l mio cuerpu dende hai unos díes. Al final opté por tirar de narrativa, que ye lo mío pa cuntar, la vida d’un neñu de pueblu criáu nun barriu proletariu. De xuru, la mio prosa nun sedrá brillante, pero pueo asegura-yos que naz dende lo más fondero del mio corazón. El relatu titúlase: El neñu que nun sabía qué idioma falaba.

Soi fíu de dos obreros d’una villa pequeña d’esti país. La llingua que sentí en casa foi l’asturianu, más o menos entemecíu col castellanu. Ye curiosu’l casu de mio ma, que nacida n’Andalucía, falaba más asturiano a vegaes que mio pá asturfalante patrimonial; lo d’elli yera una cuestión de diglosia clara. Hai que dicir, que mio ma vieno siendo mui, mui neña y crióse n’Asturies, remanaba mui bien l’idioma col que medrara. Como muncha xente, yo falaba asturianu, pero nun lo sabía. La escolarización aniciara nel mio intelectu la idea de que lo que yo falaba yera castellanu mal falao. Y eso grabábennoslo, non a fueu, taba grabáu a verdasca. Si falabes na escuela como en casa... verdascazu. Asina que nun quedaba otra que falar como los maestros. Güei tengo qu’almitir que naquella dómina, el mio superheroe preferíu nun yera nin Supermán, nin Batman nin dengún otru asemeyáu; el mio superheroe yera un compañeru de clase que cuando quería xorrascar al maestru falába-y n’asturianu dafechu, y ésti, enraxonáu, escorríalu per tola clase y aquel neñu que facía lo posible por zafase de los verdascazos, siempres acababa pagando aquel atrevimientu. Yo nun yera tán valiente.

Yo na escuela, falaba castellanu. Dexé la escuela y colé a Xixón, a la Llaboral. Entá m’alcuerdo del discutiniu qu’hebo en casa porque’l primer día yo quería dir solu con trelce años, y mio pá y mio ma echaben les manes a la cabeza. Ellí, na Llaboral, el mundu abrióse énte los mios güeyos y fui descubriendo qu’había otres realidaes desconocíes en pueblu. Qu’había xente que falaba asturianu y que pidía la reconocencia de los sos drechos. Descubrí a Nuberu, a Llan de Cubel... descubrí qu’había una asociación llamada Conceyu Bable que yera la culpable de la pintada bien grande qu’había na mio escuela : BABLE NES ESCUELES.

Descubrí qu’había escritores n’asturianu de los que naide nun me falara na escuela. ¿Cómo podía ser aquello? ¿Faláranme de Rosalía de Castro, y nun me falaran de los d’al llau de casa? Aquello nun tenía xacíu. Descubrí qu’había una Academia del mio idioma y que... quedé clisáu... el mio profesor de lliteratura yera Académicu de la institución, yera pel mes de mayu y viera una semeya de D. Miguel Ramos Corrada nun actu asemeyáu a esti. Daquella taba preparando’l viaxe a casa de los mios tíos a Suiza que me buscaren un trabayu de branu pa sacar unes pesetes pa poder estudiar na Universidá, en casa nun había munches perres y tou gabitu al presupuestu yera poco. Enxamás podré agradece-yos a los mios tíos aquellos branos en Suiza y aquelles perres que me permitieron ser universitariu. Esperé que salieren les notes, amontoné tol valor que pudi (El Ramos yera pocu risonderu y amigu de caxigalines) y parélu en metada del patiu d’aquel edificiu tan grande que foi mio casa por diez años. Dixi-y que m’enterara que yera académicu, que quería estudiar asturianu esi branu y si sabía de dalgún métodu pa deprendelo. L’home, miróme con güeyos de sorpresa, punxo cara poker y dixo: ― Nun te fai falta. ― rióse, ximelgó la cabeza , echóse a un llau y siguió camín haza les aules. Y yo, quedé ellí varáu con cara de nun entender nada. Y pensando... pues vaya académicu que nun quier que deprienda’l so idioma.

Coles mesmes, baxé a Xixón a la llibrería Paradiso y merqué un Métodu de llingua asturiana (nivel elemental) creo recordar que yera de D. Llorienzu Novo Mier. Cuando abrí’l métodu y me punxi a estudiar, dime cuenta de que Ramos Corrada tenía muncha razón. Nun me facía falta. Aquel métodu, acabé regalándo-ylu esi mesmu añu a los mios tíos de Suiza, porque-yos gustara. Llegó la Universidá, y llegaron les clases d’asturianu en maxisteriu col profesor D’Andrés, y el conocer a más xente a la que-y gustaba aquello. Y descubrí un mundu nuevu nel interior del mio mundu. L’añu qu’acabé maxisteriu y me matriculé en filoloxía comentáronme qu’había unos cursos pa profesores en Cangas del Narcea (al otru llau del mundu pa ún del estremu oriente) que taben mui bien. Quince díes d’internáu falando solamente n’asturianu. Faltóme tiempu pa dir corriendo a matriculame.

El primer día qu’entré n’ACADEMIA. Nel pisu vieyu, el del Parque San Franciscu. Ellí taba yo, énte aquella puerta que tenía un cristalín biseláu nel mediu pel qu’intenté escucar enantes de dar el pasu d’entrar no que me paecía “El Templu de la Sabiduría”. Emburrié la puerta, que rinchaba y averéme al mostrador, onde un mozu de barba y una moza risondera m’atendieron y me ficieron sentir como en casa. Y nun lo creyerán ustedes, naquel ventanu ¡falaben asturianu! Esi día nun me ficieron académicu, pero entré pa siempres na familia de l’Academia. Aportaron los cursos, Cangas, LlEuarca, Ibias... y de sópitu alcontré’l E conocimientu qu’andaba buscando dende neñu y lo más importante, atopé una familia, de la que s’escueye, non de la que te vien dada polos xenes. Una familia que tenía los mesmos gustos y finxos que yo tenía y que te facía sentir especial a toles hores del día. Y quiero recalcar lo de “A TOLES HORES”.

Conocí Profesores a los qu’almiraba y que dempués me pondríen clase na Universidá y qu’acabaron siendo tamién familia. Pasaron los años y les circunstancies de la vida y la crisis de los ochenta torgaron que pudiera trabayar no que más me prestaba que yera la docencia pero consiguí un bon trabayu que me permitía llegar de sobra a fin de mes y lo más importante: tener tiempu llibre pa dedicame a lo que yera la mio pasión. L’ASTURIANU. Un bon día, recibí una llamada de l’Academia pa proponeme ser profesor de los Cursos de Branu que colos años tresformáranse na UABRA. Entenderán que nun lo duldé nin un segundu, docencia y asturianu. D’entós p’acó dedico parte de les mios vacaciones a dar clases nesos cursos. Pasaron los años y tuvi ocasiones d’ascender nel mio trabayu, pero cuando me proponíen daqué, la mio entruga yera siempres la mesma: ¿Hai que trabayar pela tarde? La rempuesta yera siempres: Sí. A lo que yo retrucaba: Entós nun m’interesa. Yo tenía esi tiempu destináu a desendolcar el llabor que más me gustaba, estudiar, investigar y escribir n’asturianu. Esi tiempu y esi trabayu permitiéronme conocer muncha bona xente y el trabayu en comuña y desinteresáu de dellos grupos nos que m’inxerté. De toos estos trabayos, quiero da-yos les gracies especialmente a la xente del grupu Sofastur que lleva años desendolcando ferramientes pa poder trabayar colos ordenadores n’asturianu. GRACIES. Gracies al correutor desendolcáu por ellos, sé que nesti discursu hai dos pallabres que nun apaecen nel DALLA: remunerada y biseláu. Persé que si tuviera invertío la metada, de la metada, de la metada de tou esi tiempu en facer dalgún tipu de xera remunerada, la cuenta corriente de casa taría abondo más llustrosa, pero nun sedría, nin taría, nin la metada, de la metada, de la metada de lo feliz y arguyosu que soi anguaño y especialmente güei. Quiero agradece-y especialmente a la familia la so comprensión pa conmigo. Parte d’esi tiempu invertíu na mio cultura, ta restáu del so tiempu pa conmigo.

Nun quiero meteme n’agradecimientos personales, pero equí quiero citar a dos persones que me paecen fundamentales na mio formación y el mio compromisu, nun son los únicos, hai munchos más, pero quiero que representen a un grupu de xente que si tuvieran invertío la metada, de la metada, de la metada, de la metada de tiempu en dalgún campu del saber sacantes la llingua asturiana, güei sedríen los faros de cualesquier Universidá Española, Europea o Mundial. Los profesores García Arias y Cano González. GRACIES.

Pero supongoo qu’en parte, na so vida, sedrán tamién más felices y tarán más arguyosos. Gracies a toa esta xente, nestos caberos cuarenta y cinco años l’asturianu sigue vivu, y los pasos, anque a vegaes ruinos permitieron que güei teamos a piques de consiguir la oficialidá. Ye hora de que la llingua dexe de tar confinada dientro de les llendes del llar. Nun podemos siguir confinaos. Señores políticos, pído-yos ser l’últimu académicu en recibir el so nomamientu ensin oficialidá. No que cinca al trabayu como Académicu de magar güei, toi equí pa echar un gabitu no que faiga falta. Entiendo que quiciabes nos campos de la lexicografía y la traducción seya’l mio trabayu más valoratible, pero nun pienso poner cancielles en denguna disciplina del saber. Adelanto equí, como bien sabe’l Presidente de l’Academia que dende hai diez años toi trabayando nun trabayu de lexicografía que me ta permitiendo revisar con fondura’l DALLA, al que tamos faciendo aportaciones de meyora. Un diccionariu, como bien saben tien de ser una cosa viva, nel que hai que dir amestando nueves entraes que dean nome a nueves realidaes o llagunes semántiques qu’heba na edición actual. Van apaeciendo pallabres cultes, téuniques o patrimoniales que nun entraron na primer versión y que seguramente vayan entrando nesa ayalga que ye’l DALLA, pallabres como: canecu, ceazu, USB, chaplazu, amusquis, router, egragópilu, etc, etc...

Permítanme volver a dar les gracies a tol mundu que pensó en min pa esti honor y a tola xente qu’acomuñó conmigo toos estos años nesta xera. Quixera poner el ramu a esta intervención con ún de los mios poetes de testera. Lluis de Fontetoba. Pallabres dedicaes a los qu’arremellen los güeyos coles coses foriates y nun miren pa les de casa. Degola sele Selene, la Pena Sobia. mentanto los fatos amorien arreguilando los güeyos cola lluna d’Atenes. Munches gracies. XÁ, XÁ, XÁ. YÁ, YÁ, YÁ. OFICIALIDÁ. PUXA ASTURIES.